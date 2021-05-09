Два человека скончались, 56 закончили лечение от COVID-19

Новой коронавирусной инфекцией заболели 62 жителя Липецкой области.

Как сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Липецкой области выявлены 62 случай COVID-19, 56 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.



В Липецкой области всего на данный момент зафиксировано 30 397 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 339 пациента выписаны, скончались 679.



За последние сутки в России выявлено 8 419 случаев COVID-19 в 82 регионах, из них 1 395 (16,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



Всего в Российской Федерации с начала пандемии зарегистрировано 4 880 262 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 496 132.

