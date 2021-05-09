Общество

32 минуты назад

Два человека скончались, 56 закончили лечение от COVID-19

247
#коронавирус #статистика
Два человека скончались, 56 закончили лечение от COVID-19

Новой коронавирусной инфекцией заболели 62 жителя Липецкой области.

Как сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Липецкой области выявлены 62 случай COVID-19, 56 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.

В Липецкой области всего на данный момент зафиксировано 30 397 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 339 пациента выписаны, скончались 679.

За последние сутки в России выявлено 8 419 случаев COVID-19 в 82 регионах, из них 1 395 (16,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в Российской Федерации с начала пандемии зарегистрировано 4 880 262 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 496 132.
247
#коронавирус #статистика

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке проходит парад Победы
#День Победы
36
В Липецке проходит парад Победы

сегодня, 10:00

Общество
Куда сходить 9 Мая в Липецке?
#афиша #День Победы
25
Куда сходить 9 Мая в Липецке?

вчера, 18:30

Общество
В Липецкой области продолжатся дожди и похолодание
#погода
21
В Липецкой области продолжатся дожди и похолодание

вчера, 17:34

Общество
Накануне Дня Победы ветераны принимают поздравления
#День Победы
Накануне Дня Победы ветераны принимают поздравления

вчера, 17:24

Общество
В Липецке к 9 Мая открыли уличные выставки
#День Победы
3
В Липецке к 9 Мая открыли уличные выставки

вчера, 17:07

Общество
Молодых чиновников научат креативно мыслить и контролировать эмоции
#тендер #обучение
130
Молодых чиновников научат креативно мыслить и контролировать эмоции

вчера, 16:59

Общество