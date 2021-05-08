В мире

14 минут назад

При атаке на школу в Кабуле погибли более 30 человек

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При атаке на школу в Кабуле погибли более 30 человек

Еще 56 человек ранены

По меньшей мере 37 человек погибли, 56 получили ранения при взрывах у школы в западной части Кабула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

По данным ведомства, три взрыва произошли перед государственной школой для девочек в Кабуле. В министерстве подтвердили, что 37 человек погибли и 56 были ранены, большинство убитых и пострадавших - ученицы школы. В ведомстве добавили, что эти цифры продолжают меняться.

По данным источников канала Tolo News, у школы в субботу сначала произошел взрыв заминированного автомобиля, а затем последовали две ракетные атаки. Взрывы произошли, когда учащиеся покидали здание.

Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом и обвинил в случившемся радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). Однако ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна организация.
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