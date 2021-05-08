Происшествия

38 минут назад

Под Долгоруково произошло смертельное ДТП

1 871
#авария #ДТП

В аварии погибли водитель и пассажирка «ВАЗа».

Сегодня днем на трассе Тербуны - Долгоруково столкнулись грузовик и «ВАЗ 2107». В аварии погибли двое человек. Столкновение было такой силы, что их выбросило из салона легкового автомобиля.

- По предварительной версии, груженная семечками фура двигалась от Ельца. «ВАЗ» ехал в город со стороны села Волово. Внезапно «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. В аварии погибли двое человек – водитель легковушки и его пассажирка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



1 871
#авария #ДТП

Комментарии (1)

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ПДД

1 минуту назад
Ну вот. Раз и квас. Ужас какой то.
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