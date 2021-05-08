Под Долгоруково произошло смертельное ДТП

В аварии погибли водитель и пассажирка «ВАЗа».

Сегодня днем на трассе Тербуны - Долгоруково столкнулись грузовик и «ВАЗ 2107». В аварии погибли двое человек. Столкновение было такой силы, что их выбросило из салона легкового автомобиля.- По предварительной версии, груженная семечками фура двигалась от Ельца. «ВАЗ» ехал в город со стороны села Волово. Внезапно «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. В аварии погибли двое человек – водитель легковушки и его пассажирка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.