Толкнул два раза – сломал три ребра

Ссора с переломами обошлась липчанину в 57 000 рублей.

Мировой судья судебного участка №13 Правобережного района Липецка рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В преступлении обвинили слесаря-ремонтника частной организации из Липецка.



Как установило следствие, приведший к травмам конфликт произошёл на веранде частного дома на улице Сафонова в Липецке вечером 16 августа 2020 года. Тогда там поссорились двое мужчин. Слесарь в ходе перепалки дважды толкнул своего оппонента. Тот дважды упал: сперва ударился о лавочку, потом – о комод. Позже врачи диагностировали у второго участника конфликта переломы трех ребер. Эти травмы расцениваются как тяжкий вред здоровью. На обидчика пострадавшего завели уголовное дело по ст. 118 УК РФ.



К моменту разбирательства в суде обвиняемый и пострадавший помирились. Слесарь добровольно выплатил мужчине 50 000 рублей. Стороны процесса просили суд прекратить уголовное дело по примирению сторон и назначить обвиняемому штраф. Суд удовлетворил ходатайства: дело закрыто, обвиняемый заплатит в доход государства 7 000 рублей.

