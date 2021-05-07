Общество

22 минуты назад

В салоне липецкого автобуса «пошел дождь»

4 376
#автобус
2

Происшествие случилось в автобусе № 11.

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То, как в салоне автобуса капает с потолка, снял на видео один из пассажиров, возмутившись качеством общественного транспорта. Видео появилось в группе ВКонтакте «ЧП 48 Липецк Новости». Другие пассажиры, кстати, спокойно стояли и никак не реагировали на льющуюся воду.

В пресс-службе мэрии GOROD48 пояснили, что этот автобус снимут с линии, выяснят причину протечки и устранят ее. На маршруте № 11 работают пять автобусов, четыре из которых новые.
4 376
#автобус
2

Комментарии (4)

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Я

6 минут назад
Там салон уже весь гнилой, а это говорит о том что не первый год все там льется, но до этого никому дела нет вот и выпускают эту рвань на маршрут... Все же молчат, всех устраивает..
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это золотой дождик

7 минут назад
это шел золотой дождик
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Игорь

11 минут назад
Я ехал на этом автобусе из плешки. Это химтрассы разбрызгнули мне на голову!
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Я

13 минут назад
Что тут выяснять! Это желто зеленый лиаз под номером 114.было дело уже ехал в таком, ВСЕ сиденья мокрые потому что все с крыши льется везде! Вот в таком дерьме мы ездим еще и деньги за это платим. Уваркину надо на нем в дождь до дубая довезти!!!
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