В салоне липецкого автобуса «пошел дождь»

Происшествие случилось в автобусе № 11.

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То, как в салоне автобуса капает с потолка, снял на видео один из пассажиров, возмутившись качеством общественного транспорта. Видео появилось в группе ВКонтакте «ЧП 48 Липецк Новости». Другие пассажиры, кстати, спокойно стояли и никак не реагировали на льющуюся воду.



В пресс-службе мэрии GOROD48 пояснили, что этот автобус снимут с линии, выяснят причину протечки и устранят ее. На маршруте № 11 работают пять автобусов, четыре из которых новые.