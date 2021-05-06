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Липецкий патриотический клуб для школьников «Допризывник» открыл сезон военно-полевых сборов

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#клуб «Допризывник» #патриотическое воспитание #Михаил Тарасенко
Липецкий патриотический клуб для школьников «Допризывник» открыл сезон военно-полевых сборов

В течение трех дней воспитанники и курсанты клуба будут отрабатывать водолазную, скалолазную подготовку, рукопашный бой.

«Ребята во время сборов отточат все свои навыки, которые получали на теоретических занятиях. В конце всех ждет марш-бросок и сдача нормативов, после которой школьники получат право ношения отличительных знаков «Допризывника» - форму, берет, жетон» - рассказал депутат Липецкого городского совета Александр Мишин.

Клуб «Допризывник» работает на базе школ №63 и №66. Ученики занимаются после уроков - трижды в неделю они проходят физическую подготовку. Также большое внимание  инструкторы уделяют патриотическому воспитанию - раз в неделю курсантам показывают фильмы о Великой Отечественной войне, приглашают ветеранов на встречи с воспитанниками.

«Статья 59 Конституции Российской Федерации говорит о том, что служба в российской армии – это долг и обязанность гражданина. Это действительно так.
И то, что у нас в области существует клуб допризывников, который дает возможность каждому школьнику получить знания, необходимые военнослужащему – независимо, будет он потом служить в армии или нет - это очень и очень здорово. Главное, что здесь воспитывают настоящих граждан своей страны, патриотов. А патриотизм – это тот главный принцип, без которого государство будет ущербным» - отметил в разговоре с корреспондентом GOROD48 первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Сейчас в клубе насчитывается более 80 курсантов. После обучения всем им будет значительно проще пройти вступительные экзамены в вузы системы МВД и МЧС. Молодые люди, идущие в армию, смогут по ходатайству попасть в элитные части.

«В Липецком клубе «Допризывник» готовят будущих защитников Отечества. Уверен, что многие курсанты, свяжут свою судьбу с военной службой. А те, кто выберет иной путь, узнают, что такое воинская дисциплина, настоящая дружба, готовность встать на защиту Родины»,- считает депутат Липецкого областного совета Андрей Трофименков.

«Большая гордость, что такой клуб есть в нашем регионе. Уже больше 30 лет “Допризывник” воспитывает настоящих патриотов своей страны» - отметила депутат Липецкого областного совета Ольга Митрохина.

Еще два филиала «Допризывника» откроются ближе к началу нового учебного года. Обучение в клубе - бесплатно.
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#клуб «Допризывник» #патриотическое воспитание #Михаил Тарасенко

Комментарии (34)

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Либерал

2 минуты назад
ха, оппозиция это Новодворская, Немцов и Ксюша Собчак!! Стыдно не знать такие вещи. Мне жаль тебя...
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Либерал

6 минут назад
Игорь, Конституция не может противоречить сама себе. Она писалась великими умами современности!!!
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ха

11 минут назад
Либерал, а что такое оппозиция ,а ? ))))) круглосуточный ))))))
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Зоя

13 минут назад
блаблабла, У патриота есть Родина, у раба Родины нет.
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Игорь

15 минут назад
Артурчик, Конституция противоречит сама себе. Служба не может быть принудительной. Это рабство.
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Артурчик

21 минуту назад
А ещё по ходатайству и за небольшую мзду в армию вообще можно не ходить. Тем самым игнорируя статью 59 Конституции.
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блаблабла

28 минут назад
все так чернят слово патриотизм. ему просто придали дурное значение зачем-то. что плохого в любви к родите, ее наследию и истории
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Отец

31 минуту назад
Вова, проблемы по мужской части?
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111

32 минуты назад
222, другие были аргументы))) но да ладно - что мне спорить)
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родитель

33 минуты назад
Вова, каждый мыслит в пределах своего кругозора и развития) слово плодиться - неуместно)
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