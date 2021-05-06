Липецкий патриотический клуб для школьников «Допризывник» открыл сезон военно-полевых сборов

В течение трех дней воспитанники и курсанты клуба будут отрабатывать водолазную, скалолазную подготовку, рукопашный бой.



«Ребята во время сборов отточат все свои навыки, которые получали на теоретических занятиях. В конце всех ждет марш-бросок и сдача нормативов, после которой школьники получат право ношения отличительных знаков «Допризывника» - форму, берет, жетон» - рассказал депутат Липецкого городского совета Александр Мишин.



Клуб «Допризывник» работает на базе школ №63 и №66. Ученики занимаются после уроков - трижды в неделю они проходят физическую подготовку. Также большое внимание инструкторы уделяют патриотическому воспитанию - раз в неделю курсантам показывают фильмы о Великой Отечественной войне, приглашают ветеранов на встречи с воспитанниками.



«Статья 59 Конституции Российской Федерации говорит о том, что служба в российской армии – это долг и обязанность гражданина. Это действительно так.

И то, что у нас в области существует клуб допризывников, который дает возможность каждому школьнику получить знания, необходимые военнослужащему – независимо, будет он потом служить в армии или нет - это очень и очень здорово. Главное, что здесь воспитывают настоящих граждан своей страны, патриотов. А патриотизм – это тот главный принцип, без которого государство будет ущербным» - отметил в разговоре с корреспондентом GOROD48 первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.



Сейчас в клубе насчитывается более 80 курсантов. После обучения всем им будет значительно проще пройти вступительные экзамены в вузы системы МВД и МЧС. Молодые люди, идущие в армию, смогут по ходатайству попасть в элитные части.



«В Липецком клубе «Допризывник» готовят будущих защитников Отечества. Уверен, что многие курсанты, свяжут свою судьбу с военной службой. А те, кто выберет иной путь, узнают, что такое воинская дисциплина, настоящая дружба, готовность встать на защиту Родины»,- считает депутат Липецкого областного совета Андрей Трофименков.



«Большая гордость, что такой клуб есть в нашем регионе. Уже больше 30 лет “Допризывник” воспитывает настоящих патриотов своей страны» - отметила депутат Липецкого областного совета Ольга Митрохина.



Еще два филиала «Допризывника» откроются ближе к началу нового учебного года. Обучение в клубе - бесплатно.

