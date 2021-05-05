Коронавирус
49 минут назад
В коронавирусных госпиталях лечится 261 пациент
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Еще 2012 человек лечатся от COVID-19 дома.
Как сообщает областной оперштаб по противодействию развитию коронавирусной эпидемии, больницах находятся 261 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», еще 2012 человек с лёгкой формой COVID-19 полчают лечение дома.
По данным оперштаба, за последние сутки в Липецкой области подтверждены 62 случая инфицирования коронавирусом. 26 из этих случаев выявлены в Липецке. Восемь случаев заболевания диагностированы в Грязинском районе, по шесть – в Липецком и Добринском районах, по четыре в Лебедянском и Добровском районах, три - в Тербунском районе, по два в Усманском, Чаплыгинском районах и в Ельце. По одному случаю выявлены в Данковском, Задонском и Лев-Толстовском районах.
Напомним, за минувшие сутки в Липецкой области выявлены 62 случая инфицирования коронавирусом. Три человека от COVID-19 умерли, 21 человек из ранее заболевших вылечился.
По данным оперштаба, за последние сутки в Липецкой области подтверждены 62 случая инфицирования коронавирусом. 26 из этих случаев выявлены в Липецке. Восемь случаев заболевания диагностированы в Грязинском районе, по шесть – в Липецком и Добринском районах, по четыре в Лебедянском и Добровском районах, три - в Тербунском районе, по два в Усманском, Чаплыгинском районах и в Ельце. По одному случаю выявлены в Данковском, Задонском и Лев-Толстовском районах.
Напомним, за минувшие сутки в Липецкой области выявлены 62 случая инфицирования коронавирусом. Три человека от COVID-19 умерли, 21 человек из ранее заболевших вылечился.
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