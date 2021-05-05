Коронавирус

49 минут назад

В коронавирусных госпиталях лечится 261 пациент

320
#коронавирус
В коронавирусных госпиталях лечится 261 пациент

Еще 2012 человек лечатся от COVID-19 дома.

Как сообщает областной оперштаб по противодействию развитию коронавирусной эпидемии,  больницах находятся 261 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», еще 2012 человек с лёгкой формой COVID-19 полчают лечение дома. 
 
По данным оперштаба, за последние сутки в Липецкой области подтверждены 62 случая инфицирования коронавирусом. 26 из этих случаев выявлены в Липецке. Восемь случаев заболевания диагностированы в Грязинском районе, по шесть – в Липецком и Добринском районах, по четыре в Лебедянском и Добровском районах, три - в Тербунском районе, по два в Усманском, Чаплыгинском районах и в Ельце. По одному случаю выявлены в Данковском, Задонском и Лев-Толстовском районах. 

Напомним, за минувшие сутки в Липецкой области выявлены 62 случая инфицирования коронавирусом. Три человека от COVID-19 умерли, 21 человек из ранее заболевших вылечился.

320
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Трое умерших, 62 заболевших: суточная сводка эпидемии
#коронавирус
2
Трое умерших, 62 заболевших: суточная сводка эпидемии

сегодня, 11:44

Коронавирус
Прививки от COVID-19 получили 121 тысяча жителей Липецкой области
#коронавирус #прививки #иммунизация
11
Прививки от COVID-19 получили 121 тысяча жителей Липецкой области

сегодня, 10:40

Здоровье
От коронавируса в Липецкой области за сутки умерли два человека
#коронавирус
10
От коронавируса в Липецкой области за сутки умерли два человека

вчера, 13:10

Общество
Мобильный прививочный пункт будет работать 3, 4, 6, 8 и 10 мая
#вакцинация
19
Мобильный прививочный пункт будет работать 3, 4, 6, 8 и 10 мая

02.05.2021 15:40

Общество
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ: за сутки два человека умерли от COVID-19 в Липецкой области
#коронавирус #статистика
11
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ: за сутки два человека умерли от COVID-19 в Липецкой области

02.05.2021 11:07

Общество
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечился 41 человек
#коронавирус
9
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечился 41 человек

01.05.2021 18:51

Коронавирус