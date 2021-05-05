Прививки от COVID-19 получили 121 тысяча жителей Липецкой области

Привито 10% населения региона

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора Липецкой области, в настоящее время на территории региона государственными медицинскими организациями проводится иммунизация против новой коронавирусной инфекции вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) контингентов из групп риска инфицирования и неблагоприятного исхода заболевания.



Первую аппликацию вакцины получили более 121,2 тысяч человек, из них более 91,4 тысяч жителей области вакцинированы двукратно.



Как известно, для выработки коллективного иммунитета нужно привить от 50 до 75%. Численность населения Липецкой области составляет 1 млн 128 тысяч человек.



