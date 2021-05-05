Здоровье

13 минут назад

Прививки от COVID-19 получили 121 тысяча жителей Липецкой области

81
#коронавирус #прививки #иммунизация
Прививки от COVID-19 получили 121 тысяча жителей Липецкой области

Привито 10% населения региона

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора Липецкой области, в настоящее время на территории региона государственными медицинскими организациями проводится иммунизация против новой коронавирусной инфекции вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) контингентов из групп риска инфицирования и неблагоприятного исхода заболевания. 

Первую аппликацию вакцины получили более 121,2 тысяч человек, из них более 91,4 тысяч жителей области вакцинированы двукратно.

Как известно, для выработки коллективного иммунитета нужно привить от 50 до 75%. Численность населения Липецкой области составляет 1 млн 128 тысяч человек.

81
#коронавирус #прививки #иммунизация

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Гриппом липчане не болеют
#орви #грипп
Гриппом липчане не болеют

12 минут назад

Общество
От коронавируса в Липецкой области за сутки умерли два человека
#коронавирус
7
От коронавируса в Липецкой области за сутки умерли два человека

вчера, 13:10

Общество
Вакцинацию от коронавируса будут проводить и во время майских каникул
#коронавирус #медицина
14
Вакцинацию от коронавируса будут проводить и во время майских каникул

30.04.2021 15:25

Здоровье
Перед Пасхой 70 кладбищ обработали от клещей
#клещи
7
Перед Пасхой 70 кладбищ обработали от клещей

30.04.2021 10:59

Здоровье
Пять из десяти дней майских каникул поликлиники будут работать по графику субботнего дня
#медицина
35
Пять из десяти дней майских каникул поликлиники будут работать по графику субботнего дня

28.04.2021 08:03

Здоровье
За неделю ОРВИ заболели 4786 жителей Липецкой области
#ОРВИ
19
За неделю ОРВИ заболели 4786 жителей Липецкой области

26.04.2021 15:15

Здоровье