Происшествия

55 минут назад

72-летний водитель погиб при столкновении автомобиля со столбом

3 944
#авария #ДТП
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72-летний водитель погиб при столкновении автомобиля со столбом

За первые три дня мая на дорогах Липецкой области один человек погиб и 19 — получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 1 мая в селе Соловое Чаплыгинского района опрокинулся квадроцикл под управлением 32-летнего водителя. Мужчина госпитализирован в различными травмами.

В селе Бреславка  Усманского района врезался в дерево автмобиль «Лада Гранта», которым управляла 50-летняя женщина. С места аварии ее доставили в больницу. 

В Долгоруковском районе на дороге «Стебаево – Задонск – Долгоруково» опрокинулся «Шевроле Ланос» 44-летнего водителя . В ДТП пострадали водитель и его 50-летняя пассажирка, оба госпитализированы. 

2 мая в  Липецке на улице Жуковского столкнулись «ВАЗ-2115», «Лада Веста»,«Лада Калина» и «Ауди Q5». В массовом ДТП  пострадала 13-летняя пассажирка «Лады Веста».  Девочке оказали медициснкую помощь в областной детской больнице и отправили домой. 

На улице Водопьянова 30-летний водитель управляя «Митсубиси Лансер»  сбил 47-летнего мужчину и 38-летнюю женщину.  Авария произошла вне пешеходного перехода. Мужчина и женщина госпитализированы.

3 мая в поселке Краснинский Краснинского района опрокинулся 19-летний мотоциклист. Юноша госпитализирован.

3 мая в селе Капитанщино Добровского района  автомобиль «Митсубиси Кольт» под управлением 72-летнего водителя врезался на опору ЛЭП. По дороге в больницу мужчина скончался.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3615 нарушений ПДД.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  2700 случаев превышения скорости.

Также  зафиксировано 59 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

3 944
#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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КОМДИВ

9 минут назад
При чем здесь старик? Виновато дерево
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Светлана

13 минут назад
Зачем в таком возрасте разрешают водить машины!!!???? Это угроза для себя и окружающих!!!!! Принудительно отбирать права!!!!
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Люд

34 минуты назад
Миллионный раз повторяю после 70 лет принудительно сдавать права!
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