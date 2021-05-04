72-летний водитель погиб при столкновении автомобиля со столбом

За первые три дня мая на дорогах Липецкой области один человек погиб и 19 — получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 1 мая в селе Соловое Чаплыгинского района опрокинулся квадроцикл под управлением 32-летнего водителя. Мужчина госпитализирован в различными травмами.



В селе Бреславка Усманского района врезался в дерево автмобиль «Лада Гранта», которым управляла 50-летняя женщина. С места аварии ее доставили в больницу.



В Долгоруковском районе на дороге «Стебаево – Задонск – Долгоруково» опрокинулся «Шевроле Ланос» 44-летнего водителя . В ДТП пострадали водитель и его 50-летняя пассажирка, оба госпитализированы.



2 мая в Липецке на улице Жуковского столкнулись «ВАЗ-2115», «Лада Веста»,«Лада Калина» и «Ауди Q5». В массовом ДТП пострадала 13-летняя пассажирка «Лады Веста». Девочке оказали медициснкую помощь в областной детской больнице и отправили домой.



На улице Водопьянова 30-летний водитель управляя «Митсубиси Лансер» сбил 47-летнего мужчину и 38-летнюю женщину. Авария произошла вне пешеходного перехода. Мужчина и женщина госпитализированы.



3 мая в поселке Краснинский Краснинского района опрокинулся 19-летний мотоциклист. Юноша госпитализирован.



3 мая в селе Капитанщино Добровского района автомобиль «Митсубиси Кольт» под управлением 72-летнего водителя врезался на опору ЛЭП. По дороге в больницу мужчина скончался.



За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3615 нарушений ПДД.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2700 случаев превышения скорости.



Также зафиксировано 59 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



