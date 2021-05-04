«Километровку» у Нижнего парка засаживают цветами

Благоустройство парковой зоны продолжается

Сотрудники «Зеленхоза» озеленили клумбы, расположенные в пешеходной зоне, соединяющей Центральный пляж и улицу Салтыкова-Щедрина. Всего здесь высадили порядка четырех тысяч растений, молинию тростниковую, калерию сизую, котовник, овсяницу и другие виды многолетников, а также несколько молодых лип.



Работы по преображению пространства провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоит отметить, что благодаря ему в прошлом году благоустроили и саму «фестивальную» зону – здесь смонтировали бетонные клумбы, подпорные стенки которых выполняют функции лавочек, и установили более 70 опор освещения, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

