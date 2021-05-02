35 минут назад
Генерал США: РФ и КНР могут уничтожать американские спутники
Оружие, способное нарушать работу американских спутников или уничтожать их, разработали в настоящее время Россия и Китай. Об этом 1 мая заявил командующий космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд в интервью газете Washington Post.
При этом Реймонд добавил, что целью космических сил США является «не попасть в конфликт, который начинается в космосе или распространяется на него».
«Наша цель заключается в том, чтобы не допустить этого, а для этого, на мой взгляд, нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников», — уточнил командующий американскими космическими силами.
Также он указал, что космические силы США намереваются «сохранить эту область безопасной для всех», сообщает regnum.ru