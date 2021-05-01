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сегодня, 10:49

В нескольких домах на улице Водопьянова, в 15-м и 23-м микрорайонах отключили воду

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#отключение воды
В нескольких домах на улице Водопьянова, в 15-м и 23-м микрорайонах отключили воду

ЛГЭК ремонтирует там ветхие сети.

Энергетики устраняют неисправность запорной арматуры на водопроводе диаметром 400 мм. Из-за этого временно отключена холодная вода в домах на улице Водопьянова, дом 70 (нижние этажи), в 15 микрорайоне, дом 39 и в 23 микрорайоне.

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, ориентировочное время восстановления холодного водоснабжения — 18:00. Подвоз воды: улица Водопьянова, 70, 15 микрорайон, 39.
6 470
#отключение воды

Комментарии (6)

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Павел

13 минут назад
В д39 15 Мкрн нет ни какой воды
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Наталья

14 минут назад
Отключили не только холодную, и горячую тоже.
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Дмитрий

17 минут назад
И газ, до 11 мая.
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Дмитрий

18 минут назад
Что вы несете.им выгодно чтобы лили без остоновки
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Лика

29 минут назад
На Соколе тоже воду отключили,издеваются над людьми.Праздничные дни,все дома, и на те вам.И свет давайте отключите до кучи.
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Игорь

51 минуту назад
По-моему они, просто... издеваются над людьми.
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