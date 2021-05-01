Общество
сегодня, 10:49
В нескольких домах на улице Водопьянова, в 15-м и 23-м микрорайонах отключили воду
6 470
ЛГЭК ремонтирует там ветхие сети.
Энергетики устраняют неисправность запорной арматуры на водопроводе диаметром 400 мм. Из-за этого временно отключена холодная вода в домах на улице Водопьянова, дом 70 (нижние этажи), в 15 микрорайоне, дом 39 и в 23 микрорайоне.
Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, ориентировочное время восстановления холодного водоснабжения — 18:00. Подвоз воды: улица Водопьянова, 70, 15 микрорайон, 39.
Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, ориентировочное время восстановления холодного водоснабжения — 18:00. Подвоз воды: улица Водопьянова, 70, 15 микрорайон, 39.
6 470
Павел
Наталья
Дмитрий
Дмитрий
Лика
Игорь