2% жителей Липецкой области инвестируют в счета для операций с ценными бумагами

С начала года владельцев индивидуальных инвестиционных счетов стало больше на 3000 человек.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области со ссылкой на данные Московской биржи, индивидуальные инвестиционные счета — счета для операций с ценными бумагами — есть у 2% жителей Липецкой области.



Всего у липчан открыто 27 тысяч таких счетов, с начала года их стало больше на 3 тысячи. По количеству таких счетов регион занимает десятое место в ЦФО. В целом по стране открыто около 4 миллионов индивидуальных инвестиционных счетов.



Индивидуальные инвестиционные счета не защищены системой страхования вкладов и доходность по ним не гарантирована. Но зато по ним можно получить налоговый вычет. При этом нужно открыть счёт и не закрывать его в течение трех лет.