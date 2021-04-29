Экономика

54 минуты назад

2% жителей Липецкой области инвестируют в счета для операций с ценными бумагами

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#счёт #ценные бумаги
2% жителей Липецкой области инвестируют в счета для операций с ценными бумагами

С начала года владельцев индивидуальных инвестиционных счетов стало больше на 3000 человек.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области со ссылкой на данные Московской биржи, индивидуальные инвестиционные счета — счета для операций с ценными бумагами — есть у 2% жителей Липецкой области.

Всего у липчан открыто 27 тысяч таких счетов, с начала года их стало больше на 3 тысячи. По количеству таких счетов регион занимает десятое место в ЦФО. В целом по стране открыто около 4 миллионов индивидуальных инвестиционных счетов.

Индивидуальные инвестиционные счета не защищены системой страхования вкладов и доходность по ним не гарантирована. Но зато по ним можно получить налоговый вычет. При этом нужно открыть счёт и не закрывать его в течение трех лет.
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#счёт #ценные бумаги

Комментарии (5)

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Ольга

1 минуту назад
Это 2% которые на рынке у цыган биткоины покупают?
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Дед Пихто

12 минут назад
Понятно. 2% играют на бирже, а 98% работают за еду. Сверхдержава, че.
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Липчанин

24 минуты назад
Вот и я об этом, отменить пенсионные отчисления, и пусть те кому сегодня 20 лет, покупают на 3-4тысячи акции крупных компаний, люди сами посмотрят и бросят работать по накопления, а не по возрасту. И главное все это будет оставаться в семье. Но это страшный сон правительства, так как из наших пенсионных накоплений оплачивают и пенсии силовикам после 45,и детские и другие соц.выплаты,а народу остаётся горбатиться до 65 и верит в сказки
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Виктор

27 минут назад
Александр, на бирже торговать может любой желающий, имея даже 1000р
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Александр

38 минут назад
Это из тех 2 % населения Страны которым принадлежит 80% всех достояний и богатств Страны ?
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