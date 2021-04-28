сегодня, 13:40
Самые глубокие ямы на улице Неделина заделают уже до майских выходных
Ремонт дороги на улице Неделина от Петровского рынка до моста через Воронеж начнется после 10 мая. Закончить его подрядчик обещает к концу июня. Такое обещание представитель подрядной организации ООО «ГК «Солидарность» дал на выездном совещании, которая провела на улице Неделина Евгения Уваркина.
Начальник ОГИБДД УМВД России по Липецку Олег Володин, по инициативе которого прошло совещание, рекомендовал экстренно отремонтировать некоторые участков улицы. Например у остановки «ГИБДД» выбоины достигли критических размеров.
- Устранить эти ямы необходимо уже сейчас, не дожидаясь возникновения аварийных ситуаций, - заявил Олег Володин.
– Евгения Уваркина предложила подрядчику выявить самые проблемные места и залатать ямы уже до выходных, чтобы ещё до начала ремонта улица находилась в нормативном состоянии, - сообщили в мэрии.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
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