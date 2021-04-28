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Самые глубокие ямы на улице Неделина заделают уже до майских выходных

9 451
#дорожные работы
Самые глубокие ямы на улице Неделина заделают уже до майских выходных

Ремонт дороги на улице Неделина от Петровского рынка до моста через Воронеж начнется после 10 мая. Закончить его подрядчик обещает к концу июня. Такое обещание представитель подрядной организации ООО «ГК «Солидарность» дал на выездном совещании, которая провела на улице Неделина Евгения Уваркина.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, ремонт дороги обойдется в 26 миллионов рублей. Эти деньги выделены из областного дорожного фонда в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области». Ремонт затронет не только дороги, но и подъезды к ней. 

Начальник ОГИБДД УМВД России по Липецку Олег Володин, по инициативе которого прошло совещание, рекомендовал экстренно отремонтировать некоторые участков улицы. Например у остановки «ГИБДД» выбоины достигли критических размеров.

- Устранить эти ямы необходимо уже сейчас, не дожидаясь возникновения аварийных ситуаций, - заявил Олег Володин.

–  Евгения Уваркина предложила подрядчику выявить самые проблемные места и залатать ямы уже до выходных, чтобы ещё до начала ремонта улица находилась в нормативном состоянии, - сообщили в мэрии.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
9 451
#дорожные работы

Комментарии (9)

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Алексей

1 минуту назад
Липецкие дороги начнут капитально ремонтировать в апреле 2021 года. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает Gorod48. В региональном управлении дорог и транспорта отметили, что в этом году планируют заменить покрытие на 430 км. Работы затронут все районы региона, в том числе Липецк и Елец.
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Варавва

4 минуты назад
да ей три дня проводить такие выездные совещания, весь город в ямах, а что ж подрядчик ждет пока ему про гарантии напомнят? самому никак контролировать ?
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МИРОТВОРЕЦ

8 минут назад
не выгодно нынче в россии делать на века и столетия ни чего кроме насиженного места у слуг народа
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Автолюбитель

20 минут назад
Дааа, давно в городе * дорог не было. Что удивительно, чем больше ярдов на дороги выделяют, тем они хуже становятся)))))
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Гостья

29 минут назад
У школы 31 район ЛТЗ и около большой и около маленькой , ужасный асфальт. Дети идут спотыкаются.
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Вася

32 минуты назад
Просто до сегодняшнего дня Олег Володинина работу на дирижабле приезжал и но мог видеть убитое состояние дороги. Ну а сегодня наверное приехал на машине.
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Артурчик

39 минут назад
Ну наконец то Олег Володин прозрел. Увидел ямы у себя под носом. Но только Олег забыл, что он является руководителем государственного надзорного органа. И в данном случае обязан составить соответствующий акт, протокол об административном правонарушении и выдать предписание на устранение недостатков. Но в данном случае в его действиях имеет место факт непринятия должностным лицом мер по составлению протокола и мер направленных на устранение выявленных недостатков.
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а

52 минуты назад
Испанский стыд.
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Кузькин отец

55 минут назад
Информация для размышления, а может и для выводов прокуратуры: Аппиевой дороге, которая считалась самой важной римской дорожной артерией своего времени и интенсивно эксплуатировалась, в следующем году исполнится 2330 лет. Дорога до сих пор находится в отличном состоянии.
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