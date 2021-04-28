Общество
42 минуты назад
В Липецке начали ремонтировать памятники и стелы
В порядок приведут 17 объектов.
На площади Героев рабочие начали мелкий ремонт к 9 мая. На ступеньках у памятника воинам-интернационалистам заменят гранитные плиты, которые пришли в негодность, а также обновят золотой краской имена героев Великой Отечественной войны.
Как сообщили в управлении главного смотрителя, подрядчик приведет в порядок монумент «Танк», стелы на площади Победы и улице Шкатова, обелиск «Слава Героям, павшим в боях за Родину» в Сырском Руднике и другие. Фронт работ серьёзный — замена поврежденной плитки, покраска надписей и постаментов, ремонт металлических деталей, очистка от грязи и пыли.
Особое внимание уделят памятнику на площади Победы. После помывки монумент обработают специальным гидрофильным составом, который защитит конструкцию от образования разводов на поверхности.
— В первую очередь подрядчик выполнит мелкий ремонт памятников и стел, а затем ближе ко Дню Победы приступит к помывке. Все работы планируется завершить к 7 мая, — отметил ведущий инженер управления главного смотрителя Роман Камаев.
Фото: пресс-служба администрации Липецка
Как сообщили в управлении главного смотрителя, подрядчик приведет в порядок монумент «Танк», стелы на площади Победы и улице Шкатова, обелиск «Слава Героям, павшим в боях за Родину» в Сырском Руднике и другие. Фронт работ серьёзный — замена поврежденной плитки, покраска надписей и постаментов, ремонт металлических деталей, очистка от грязи и пыли.
Особое внимание уделят памятнику на площади Победы. После помывки монумент обработают специальным гидрофильным составом, который защитит конструкцию от образования разводов на поверхности.
— В первую очередь подрядчик выполнит мелкий ремонт памятников и стел, а затем ближе ко Дню Победы приступит к помывке. Все работы планируется завершить к 7 мая, — отметил ведущий инженер управления главного смотрителя Роман Камаев.
Фото: пресс-служба администрации Липецка
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Кузькин отец