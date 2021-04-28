В Липецке начали ремонтировать памятники и стелы

В порядок приведут 17 объектов.

На площади Героев рабочие начали мелкий ремонт к 9 мая. На ступеньках у памятника воинам-интернационалистам заменят гранитные плиты, которые пришли в негодность, а также обновят золотой краской имена героев Великой Отечественной войны.



Как сообщили в управлении главного смотрителя, подрядчик приведет в порядок монумент «Танк», стелы на площади Победы и улице Шкатова, обелиск «Слава Героям, павшим в боях за Родину» в Сырском Руднике и другие. Фронт работ серьёзный — замена поврежденной плитки, покраска надписей и постаментов, ремонт металлических деталей, очистка от грязи и пыли.



Особое внимание уделят памятнику на площади Победы. После помывки монумент обработают специальным гидрофильным составом, который защитит конструкцию от образования разводов на поверхности.



— В первую очередь подрядчик выполнит мелкий ремонт памятников и стел, а затем ближе ко Дню Победы приступит к помывке. Все работы планируется завершить к 7 мая, — отметил ведущий инженер управления главного смотрителя Роман Камаев.



Фото: пресс-служба администрации Липецка

