Общество

42 минуты назад

В Липецке начали ремонтировать памятники и стелы

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#памятник
В Липецке начали ремонтировать памятники и стелы

В порядок приведут 17 объектов.

На площади Героев рабочие начали мелкий ремонт к 9 мая. На ступеньках у памятника воинам-интернационалистам заменят гранитные плиты, которые пришли в негодность, а также обновят золотой краской имена героев Великой Отечественной войны.

Как сообщили в управлении главного смотрителя, подрядчик приведет в порядок монумент «Танк», стелы на площади Победы и улице Шкатова, обелиск «Слава Героям, павшим в боях за Родину» в Сырском Руднике и другие. Фронт работ серьёзный — замена поврежденной плитки, покраска надписей и постаментов, ремонт металлических деталей, очистка от грязи и пыли.

Особое внимание уделят памятнику на площади Победы. После помывки монумент обработают специальным гидрофильным составом, который защитит конструкцию от образования разводов на поверхности.

— В первую очередь подрядчик выполнит мелкий ремонт памятников и стел, а затем ближе ко Дню Победы приступит к помывке. Все работы планируется завершить к 7 мая, — отметил ведущий инженер управления главного смотрителя Роман Камаев.

Фото: пресс-служба администрации Липецка
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#памятник

Комментарии (2)

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Лавочница

20 минут назад
Кузькин отец, Гранит не настоящий. Такой же обман как и "гранитные" бордюры.
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Кузькин отец

24 минуты назад
В Липецке даже один из самых прочных минералов, символ надёжности – гранит приходит в негодность. Толи гранит не настоящий (крашенный под гранит песчаник), толи монтируют не по Фен-Шую, толи руки у рабочих не из плеч.
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