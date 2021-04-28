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Житель Подмосковья насмерть сбил родственника при записи видео
Российский блогер, снимающий ролики для TikTok, 23-летний Степан Морков, погиб на съемках нового видео. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Отмечается, что житель Балашихи планировал в новой публикации показать необычный трюк. На участке дороги ребята создали полутораметровый постамент из рулонов туалетной бумаги. Для ролика Морков забрался на эту «гору».
После этого его друг на автомобиле ВАЗ-2114 проехал сквозь рулоны, не задев приятеля. По задумке, блогер должен был уверенно приземлиться на землю, вызвав восторг зрителей. Однако в результате Морков зацепился за крышу машины и ударился головой об асфальт.
От полученных травм блогер скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Молодой человек, случайно задавивший приятеля, полностью признал вину.
Отмечается, что житель Балашихи планировал в новой публикации показать необычный трюк. На участке дороги ребята создали полутораметровый постамент из рулонов туалетной бумаги. Для ролика Морков забрался на эту «гору».
После этого его друг на автомобиле ВАЗ-2114 проехал сквозь рулоны, не задев приятеля. По задумке, блогер должен был уверенно приземлиться на землю, вызвав восторг зрителей. Однако в результате Морков зацепился за крышу машины и ударился головой об асфальт.
От полученных травм блогер скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Молодой человек, случайно задавивший приятеля, полностью признал вину.