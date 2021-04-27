Погода в Липецке

15 минут назад

В Липецкой области ночью подморозит до -3

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#мороз
В Липецкой области ночью подморозит до -3

Вечером 27 апреля Липецкая область окажется в тылу циклона – ночью пройдут небольшие мокрый снег и дождь. С 28 по 30 апреля регион будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, погода будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 и 29 апреля - 4-7 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы, 30 апреля – 9-10 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью ме5стами небольшие мокрый снег и дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от -3 до +2 градусов, днем будет от +7 до +12 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +10 до +12 градусов. 

День 28 апреля стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +27 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 6 градусов мороза.  
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#мороз

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