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В Липецкой области ночью подморозит до -3
Вечером 27 апреля Липецкая область окажется в тылу циклона – ночью пройдут небольшие мокрый снег и дождь. С 28 по 30 апреля регион будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, погода будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 и 29 апреля - 4-7 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы, 30 апреля – 9-10 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +10 до +12 градусов.
День 28 апреля стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +27 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 6 градусов мороза.