В Липецке опровергли данные о запрете продажи алкоголя с 1 по 10 мая

Информация оказалась «уткой» сатирического издания.

В Сети появилась новость о запрете розничной продаже алкогольной продукции на период с 1 по 11 мая 2021 года. Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области ответило на это сообщение опровержением.



- Источником данной «новости» является сатирический ресурс «Панорама», все материалы которого являются вымышленными, о чем в конце каждого текста есть соответствующая пометка, - сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. – Все ограничения, связанные с розничной продажей алкогольной продукции, закреплены в Федеральном законе от 22.11.1995 No171-Ф3 и в Законе Липецкой области от 29.12.2012 N°118-03.



Напомним, 23 апреля Владимир Путин поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными из-за пандемии коронавируса. Дни с 1 по 10 мая объявлены выходными. Изначально россияне должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня труда, с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.