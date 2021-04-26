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В Липецке опровергли данные о запрете продажи алкоголя с 1 по 10 мая

16 913
#фейк #алкоголь #майские каникулы
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В Липецке опровергли данные о запрете продажи алкоголя с 1 по 10 мая

Информация оказалась «уткой» сатирического издания.

В Сети появилась новость о запрете розничной продаже алкогольной продукции на период с 1 по 11 мая 2021 года. Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области ответило на это сообщение опровержением.

- Источником данной «новости» является сатирический ресурс «Панорама», все материалы которого являются вымышленными, о чем в конце каждого текста есть соответствующая пометка, - сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. – Все ограничения, связанные с розничной продажей алкогольной продукции, закреплены в Федеральном законе от 22.11.1995 No171-Ф3 и в Законе Липецкой области от 29.12.2012 N°118-03.

Напомним, 23 апреля Владимир Путин поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными из-за пандемии коронавируса. Дни с 1 по 10 мая объявлены выходными. Изначально россияне должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня труда, с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.
16 913
#фейк #алкоголь #майские каникулы
4

Комментарии (16)

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Игорь

3 минуты назад
Гость, Пьющий человек - и есть свинья. Культурная свинья или бескультурная, не столь уж и важно. Если есть желание выпить алкоголь.
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Перри Мейсон (настоящий)

7 минут назад
Пeppи Mейcон, никто и не сомневался...
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Пeppи Mейcон

11 минут назад
Гость, мой объект для подражания у Булгакова Шариков.
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Если в ведёте.

16 минут назад
ВЫ ЗНАЕТЕ СКОЛЬКО НЕ ДОБЕРЁТ РОССИЯ?
ответить

•••

20 минут назад
Гость, а зачем вообще пить яд ? Зачем? Другого способа нет расслабиться, ума не хватает!
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££

23 минуты назад
Да вы что какой запрет ... как же без синьки.. глотку перережут друг другу за стакан пойла .. Если бы 95% населения перестали бы пить пойло, курить парашу.. это была бы совсем другая система!
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Гость

26 минут назад
Игорь, знаете в чем ваша беда? Вы не умеете пить.Вы пьете на работе и вместо работы.От этого у вас инсульты и инфаркты.Мне уже 50 лет и я немного себе позволяю выпить после тяжелого труда.Затем отдых.Культуры пития у нас нет совсем. Никогда не сажусь пьяным за руль и не работаю в пьяном виде.Мой объект для подражания профессор Преображенский Булгакова.Ну а уж,как говорится,свинья всегда грязь найдет.
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Пeppи Mейcон

33 минуты назад
Навальненок, бояра в гаражах всегда продается. Хлопнешь, закроешь глаза, и видишь Ленина
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60+

45 минут назад
Мне по хрен фляга самогона приготовлена на дачный период !
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Навальненок

45 минут назад
Ура!! Можно будет Ягуар купить!!!
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