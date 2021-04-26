За неделю ОРВИ заболели 4786 жителей Липецкой области

65% заболевших — дети.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с 19 по 25 апреля в нашем регионе было зарегистрировано 4786 случаев ОРВИ, что на 14% ниже расчетного эпидемического порога. Показатели заболеваемости ниже пороговых уровней во всех возрастных группах.



65% заболевших ОРВИ - дети. Добавим, что сегодня пресс-служба администрации Липецка сообщила, что 5 классов 3 школ Липецка в ближайшие дни будут учиться дома — с них число заболевших ОРВИ превысило 20% от общего числа учеников. Всего на сегодня среди учеников липецких школ 2304 заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, или 4%. 96 педагогов, или 3,2%, также находятся на больничном.



В Липецке зарегистрировано 3052 случая ОРВИ (64% всех случаев по области), что ниже эпидпорога на 30%.



Результаты лабораторных исследований говорят о циркуляции негриппозных респираторных вирусов. Респираторные вирусы обнаружены в 15,1% исследованных проб, в структуре преобладали бокавирусы (39% от всех положительных проб), вирусы парагриппа (22%), риновирусы и метапневмовирусы (по 17%), аденовирусы (5%). Вирусов гриппа не обнаружено.



В ходе иммунизации против коронавируса вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) первую аппликацию вакцины получили более 111 тысяч человек, из них более 78 тысяч жителей области вакцинированы двукратно.