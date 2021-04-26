сегодня, 14:01
Россия высылает итальянского дипломата
Россия в качестве ответной меры на высылку дипломатов из Италии объявила помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве этой страны в Москве персоной нон грата.
В Италии тем временем также назвали несправедливым решение Москвы, - передает РИА Новости.
Итальянские карабинеры 30 марта задержали российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Операция прошла во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, Биоту заключили под стражу.
Отношения России с западными странами продолжают ухудшаться.
За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам также заявили США, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия и Эстония.