В России

сегодня, 14:01

Россия высылает итальянского дипломата

141
#Россия #Италия #персона нон грата

Россия в качестве ответной меры на высылку дипломатов из Италии объявила помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве этой страны в Москве персоной нон грата.

26 апреля посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД РФ, где ему была вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в России К.Пачифичи в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве РФ в Риме. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию РФ в течение 24 часов, - говорится на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В Италии тем временем также назвали несправедливым решение Москвы, - передает РИА Новости.

Итальянские карабинеры 30 марта задержали российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Операция прошла во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, Биоту заключили под стражу.
Отношения России с западными странами продолжают ухудшаться.

За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам также заявили США, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия и Эстония.
141
#Россия #Италия #персона нон грата

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Половине работодателей в России не понравилось решение Путина о длинных майских праздниках
#майские праздники
1
Половине работодателей в России не понравилось решение Путина о длинных майских праздниках

сегодня, 12:07

В России
Общественная палата предложила продлить отпуск отдыхающим в России
#отдых #отпуск
Общественная палата предложила продлить отпуск отдыхающим в России

сегодня, 11:53

В России
Россияне назвали достойный для жизни доход
#доход
Россияне назвали достойный для жизни доход

сегодня, 11:20

В России
Генерал ФСБ в отставке рассказал о версии теракта в Чернобыле
#Чернобыль #теракт
Генерал ФСБ в отставке рассказал о версии теракта в Чернобыле

сегодня, 10:39

В России
Вывоз бензина из России могут запретить
#бензин #экспорт
1
Вывоз бензина из России могут запретить

сегодня, 10:13

В России
Раскрыты подробности гибели начальника Забайкальского УФСИН
3
Раскрыты подробности гибели начальника Забайкальского УФСИН

вчера, 09:15

В России