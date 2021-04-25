Погода в Липецке

31 минуту назад

В Липецкой области небольшие дожди, ночью заморозки до -3

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#погода
В Липецкой области небольшие дожди, ночью заморозки до -3

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в тылу Скандинавского циклона – пройдут небольшие осадки в виде дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от -3 до +2 градусов, днем будет от +8 до +13 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.

День 26 апреля стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 5 градусов мороза.
3 392
#погода

Комментарии (3)

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Валерий

3 минуты назад
А где отопление детишки мёрзнут
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Скучно

6 минут назад
Настроение резко * такое чувство что снова пришла осень.
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Игорь

27 минут назад
На фото всё небо в химтрассах.
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