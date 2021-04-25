31 минуту назад
В Липецкой области небольшие дожди, ночью заморозки до -3
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в тылу Скандинавского циклона – пройдут небольшие осадки в виде дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.
День 26 апреля стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 5 градусов мороза.
Валерий
Скучно
Игорь