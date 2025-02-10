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Общество
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сегодня, 13:39
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И это все течет мимо одной из престижных школ Липецка
В Каменный лог неподалеку от урочища Сосновый лес вновь стекают стоки неизвестного происхождения.
У гаражного кооператива, куда мы отправились проверить сообщение, стоял резкий фекальный запах.
— За гаражами находится канализационный коллектор. Запах их него идет, наверное, несколько лет, — рассказал владелец одного из гаражей.
Рядом с урочищем Сосновый лес мы нашли залитые зловонной жидкостью овраги, обходить их пришлось через гаражный кооператив, а потом подниматься по асфальтированным дорожкам в сторону школы № 59.
По ним в тот момент бегали дети и спортсмены, которые дышали дурнопахнущим воздухом. В одном месте дорога шла поверх стока, который на картах именуется рекой Липовкой. Эта вода протекает по всему Каменному лог мимо рекреационный зоны и впадает в Комсомольский пуд.
В итоге, подойти к месту слива получилось только от дома № 153 по улице Московской. Из бетонной трубы большого диаметра и текло то самое «всякое». Над жидкостью поднимался пар, а дно затона рядом оказалось черным. И запах в этих местах был характерным для иловых отложений.
Выходящая наружу труба является частью ливнёвки, но вид «заливных лугов» и испарения наводили на мысль, что ее кто-то использует для слива канализации. И, судя по спутниковым картам, длится это безобразие продолжительное время.
По запросу GOROD48 сток проверило министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области. Оказалось, что на склоне лога в точке с географическими координатами 52.59523478, 39.51499715 находится оголовок металлической трубы, через который осуществляется сброс сточных вод.
«По имеющейся в министерстве информации, указанный оголовок трубы является элементом ливневой канализации сети, отводящей дождевые воды с территории городского округа и принадлежащей на праве собственности муниципальному образованию — городскому округу г. Липецк.
Специалистами экологической лаборатории ОБУ «Центр экологических проектов» отобраны пробы сточной и природной воды для лабораторных исследований.
По результатам исследований, при наличии оснований, министерством будут приняты меры, согласно имеющимся полномочиям и требованиям природоохранного законодательства», — сказано в ответе министерства на наш запрос.
Наполним, что в прошлом году липчане наблюдали, как по Каменному логу текла белая и дурно пахнущая жидкость. Ее источником был ливневый коллектор в районе гаражного кооператива «Липчанин». В течение прошлого года профессиональные диггеры дважды спускались в тоннель ливневки и нашли незаконную врезку канализации. Врезку перекрыли, но кто именно занимался незаконным сливом не установлено.
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