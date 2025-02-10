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3317
сегодня, 13:39
30

И это все течет мимо одной из престижных школ Липецка

В Каменный лог неподалеку от урочища Сосновый лес вновь стекают стоки неизвестного происхождения.

Жители Липецка через наш Telegram-канал обратились с жалобой: «со стороны гаражного кооператива «Металлист-24» сливают всякое …».

У гаражного кооператива, куда мы отправились проверить сообщение, стоял резкий фекальный запах.

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— За гаражами находится канализационный коллектор. Запах их него идет, наверное, несколько лет, — рассказал владелец одного из гаражей.

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Рядом с урочищем Сосновый лес мы нашли залитые зловонной жидкостью овраги, обходить их пришлось через гаражный кооператив, а потом подниматься по асфальтированным дорожкам в сторону школы № 59. 

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По ним в тот момент бегали дети и спортсмены, которые дышали дурнопахнущим воздухом. В одном месте дорога шла поверх стока, который на картах именуется рекой Липовкой. Эта вода протекает по всему Каменному лог мимо рекреационный зоны и впадает в Комсомольский пуд.

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В итоге, подойти к месту слива получилось только от дома № 153 по улице Московской. Из бетонной трубы большого диаметра и текло то самое «всякое».  Над жидкостью поднимался пар, а дно затона рядом оказалось черным.  И запах в этих местах был характерным для иловых отложений.

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Выходящая наружу труба является частью ливнёвки, но вид «заливных лугов» и испарения наводили на мысль, что ее кто-то использует для слива канализации. И, судя по спутниковым картам, длится это безобразие продолжительное время.

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По запросу GOROD48 сток проверило министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области. Оказалось, что на склоне лога в точке с географическими координатами 52.59523478, 39.51499715 находится оголовок металлической трубы, через который осуществляется сброс сточных вод.

«По имеющейся в министерстве информации, указанный оголовок трубы является элементом ливневой канализации сети, отводящей дождевые воды с территории городского округа и принадлежащей на праве собственности муниципальному образованию — городскому округу г. Липецк. 

Специалистами экологической лаборатории ОБУ «Центр экологических проектов» отобраны пробы сточной и природной воды для лабораторных исследований.

По результатам исследований, при наличии оснований, министерством будут приняты меры, согласно имеющимся полномочиям и требованиям природоохранного законодательства», — сказано в ответе министерства на наш запрос.

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Наполним, что в прошлом году липчане наблюдали, как по Каменному логу текла белая и дурно пахнущая жидкость. Ее источником был ливневый коллектор в районе гаражного кооператива «Липчанин». В течение прошлого года профессиональные диггеры дважды спускались в тоннель ливневки и нашли незаконную врезку канализации. Врезку перекрыли, но кто именно занимался незаконным сливом не установлено.  

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экология
Каменный лог
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Комментарии (30)

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Владимир
7 минут назад
Красиво. Липецк вообще красивый город
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//
сегодня, 19:07
Ну отмыли деньги на строительстве ливневки объедерив ее с канализацией...
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Очень все страно
сегодня, 18:54
Что то в Липецке мистическое происходит, то озеро неизвестное, то стоки. Колдовство какое то, может всем перекреститься
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Скоба
сегодня, 18:46
Странные речи приходится слышать. Послать сантехника тоже присутствует. Вы гденибудь слыхали о нищенской зарплате сантехника.Вот и я не слыхал. У сантехника в отличии от врача и учителя работа высокоинтелектуальная потому и денег получает в достатке. И не гоже ему САНТЕХНИКУ в дерьме возиться.
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селяночка
сегодня, 19:29
Не СЛЫХАЛИ мы.))) Даже у нас в селе,таких слов не знают.
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Ты
сегодня, 19:16
из министерства,что ли?
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сантехник
сегодня, 19:14
С дивана оно виднее.
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парторг
сегодня, 18:05
Министерствами обзавелись, искусственный интеллект всем управляет,только вот .амно вычищать простому слесарю-сантехнику придется.
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Дед
сегодня, 17:39
Похоже чепик выбило, или новый врез установили, закона нет ,поэтому беспредел.
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Петрович
сегодня, 17:00
Что за проверяющие такие что ничего не могут найти, на ливневку списывают. Отправили бы обычного сантехника всё бы нашёл.
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48 копеек
сегодня, 16:35
урочище - слово то какое пикантное
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Шапокляк
сегодня, 16:14
Как обычно чиновникам нет дела, надо коттеджи свои строить!
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сегодня, 16:13
"Жемчужина Черноземья" с одной стороны слегка замылилась, с другой - закоптилась. :)
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