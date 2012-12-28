В Липецкой области выросло поголовье свиней

202,7 миллиарда рублей составил в действующих ценах объем производства продукции сельского хозяйства по итогам января-декабря 2024 года — по сравнению с годом ранее он сократился на 8,7%, сообщает Липецкстат.





При том, в 2024 году заметно выросло производство скота и птицы на убой (в живом весе) – на 13,9%, до 415,9 тысячи тонн. На 2,2% увеличилось производство молока x- оно составило 323,7 тысячи тонн. Производство яиц осталось на том же уровне, что и в 2023 году – 851,5 миллиона штук. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе – декабре 2024 года составил 9390 килограммов (104,7% к январю – декабрю 2023 года), яйценоскость кур – несушек в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 301 штуку, год назад — 299 штук.По итогам января-декабря немного выросло поголовье крупного рогатого скота в целом — на 0,1% по сравнению с 2023 годом, и составило 110,8 тысячи голов. Вместе с тем, поголовье непосредственно коров сократилось за год на 3,4%, до 41,4 тысячи. Также уменьшилось на 6,1% поголовье коз и овец, до 63,2 тысячи голов. Поголовье свиней выросло на 0,7% и составило 786,8 тысячи, отмечает Липецкстат.