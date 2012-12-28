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сегодня, 16:39
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В Липецкой области выросло поголовье свиней

202,7 миллиарда рублей составил в действующих ценах объем производства продукции сельского хозяйства по итогам января-декабря 2024 года — по сравнению с годом ранее он сократился на 8,7%, сообщает Липецкстат. 

При том, в 2024 году заметно выросло производство скота и птицы на убой (в живом весе) – на 13,9%, до 415,9 тысячи тонн. На 2,2% увеличилось производство молока x- оно составило 323,7 тысячи тонн. Производство яиц осталось на том же уровне, что и в 2023 году – 851,5 миллиона штук. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе – декабре 2024 года составил 9390 килограммов (104,7% к январю – декабрю 2023 года), яйценоскость кур – несушек в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 301 штуку, год назад — 299 штук. 

По итогам января-декабря немного выросло поголовье крупного рогатого скота в целом — на 0,1% по сравнению с 2023 годом, и составило 110,8 тысячи голов. Вместе с тем, поголовье непосредственно коров сократилось за год на 3,4%, до 41,4 тысячи. Также уменьшилось на 6,1% поголовье коз и овец, до 63,2 тысячи голов. Поголовье свиней выросло на 0,7% и составило 786,8 тысячи, отмечает Липецкстат.


сельское хозяйство
животноводство
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Комментарии (16)

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Среди
сегодня, 19:14
липчан замечаю много дальтонников ,все видят в одном цвете ,мрачном !
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Нервная мать
сегодня, 19:10
Свиней - людей может выросло, а вот про животных- не верю. Раньше в каждой сельской семье был хоть 1 поросенок, а теперь только в единичных семьях. Что про поросят, сел нет уже, людей нет там. И это не проблема, а просто трагедия. Пригород держится, а километрах в 80 от него все вымерло.
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согласен
56 минут назад
кол-во хрюнделей не может вырасти как минимум по 2 причинам: их надо чем-то кормить,а это все дорого,и потом нужно получать всякие справки,разрешения,одобрения и пр. для реализации мяса.Даже если растить для себя-свиноту надо жрац давать
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Правда
сегодня, 19:03
Это точно,весь город засвинячили.
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Лиза
сегодня, 18:51
Двуногих хрюшек в Липецке очень много!
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Хомячок подопытный
сегодня, 18:32
Согласен,свиньи на каждом шагу
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Animal planet.
сегодня, 18:09
Это правда, свиней в городе развелось очень много!
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12345
50 минут назад
Особенно зоозащитники в этом преуспевают
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Партработник
сегодня, 18:03
А вы заметили как подорожала осетрина и красная икорка. А черную вообще не купить. Очень дорого.
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Партработник
сегодня, 18:02
Производство молока увеличилось а поголовье коров сократилось. Просто молоко стали ещё больше разводить водой и добавлять пальмового масла.
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Нам что
сегодня, 17:53
от этого прироста цены как летели так и летят в верх
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Судя
сегодня, 17:49
По грязи мусора в городе , соглашусь
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