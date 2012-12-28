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Экономика
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сегодня, 16:39
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В Липецкой области выросло поголовье свиней
202,7 миллиарда рублей составил в действующих ценах объем производства продукции сельского хозяйства по итогам января-декабря 2024 года — по сравнению с годом ранее он сократился на 8,7%, сообщает Липецкстат.
По итогам января-декабря немного выросло поголовье крупного рогатого скота в целом — на 0,1% по сравнению с 2023 годом, и составило 110,8 тысячи голов. Вместе с тем, поголовье непосредственно коров сократилось за год на 3,4%, до 41,4 тысячи. Также уменьшилось на 6,1% поголовье коз и овец, до 63,2 тысячи голов. Поголовье свиней выросло на 0,7% и составило 786,8 тысячи, отмечает Липецкстат.
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