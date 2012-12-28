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сегодня, 14:56
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Липецкая область на 43 месте по доступности бензина

Липецкая область заняла 43 место в рейтинге «РИА Новости» по доступности бензина в российских регионах. 

Так, жители Липецкой области на чистую среднюю зарплату могут купить 1009 литров бензина марки АИ-92 в месяц. В регионе его стоимость за год  на 10,5% и в декабре 2024 года достигла 54,73 рубля. 

Рейтинг составлен из расчета количества бензина марки АИ-92, которое жители  регионов страны могут купить на среднемесячный заработок. Объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с ноября 2023 года по октябрь 2024 года на среднюю в регионе цену бензина в декабре 2024 года. Лидерами рейтинга стали Москва (ее жители могут купить  2421 литр бензина в месяц), ЯНАО (2414) и Чукотский АО (2296). Аутсайдерами стали Дагестан (676 литров), Чечня (653) и Ингушетия (625).

В целом по России бензин АИ-92 подорожал на 9,8% до 55,18 рубля за литр. Наиболее заметно цены выросли в ЯНАО (+16,7%), Коми (+14,1%) и Тыве (+13,9%). В 54 регионах рост стоимости бензина обогнал инфляцию. 

инфляция
цены
зарплата
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Пора
сегодня, 19:27
ходить пешком ! Хотя знаю ,мой глас ,вопиющий в пустыне !
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Ну очень
сегодня, 17:34
Любят наши чиновники разные рейтинги с выдуманными цифирками для поднятия настроения электорату.
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vlad
сегодня, 17:17
Скоро весна, дачный сезон. Пора переходить на этанол.
Ответить
Аааа
сегодня, 17:06
На каком месте по повышениям цены?
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Житель
сегодня, 16:28
Мы бензин не пьем
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Житель Сокола
сегодня, 15:19
А по данным рейтинга «РИА Новости», оказывается я не плохо живу, даже ооочень не плохо.
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Да.
сегодня, 15:19
Не было бы так смешно, если бы не хотелось плакать...
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