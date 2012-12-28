Липецкая область на 43 месте по доступности бензина

Липецкая область заняла 43 место в рейтинге «РИА Новости» по доступности бензина в российских регионах.

Так, жители Липецкой области на чистую среднюю зарплату могут купить 1009 литров бензина марки АИ-92 в месяц. В регионе его стоимость за год на 10,5% и в декабре 2024 года достигла 54,73 рубля.Рейтинг составлен из расчета количества бензина марки АИ-92, которое жители регионов страны могут купить на среднемесячный заработок. Объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с ноября 2023 года по октябрь 2024 года на среднюю в регионе цену бензина в декабре 2024 года. Лидерами рейтинга стали Москва (ее жители могут купить 2421 литр бензина в месяц), ЯНАО (2414) и Чукотский АО (2296). Аутсайдерами стали Дагестан (676 литров), Чечня (653) и Ингушетия (625).В целом по России бензин АИ-92 подорожал на 9,8% до 55,18 рубля за литр. Наиболее заметно цены выросли в ЯНАО (+16,7%), Коми (+14,1%) и Тыве (+13,9%). В 54 регионах рост стоимости бензина обогнал инфляцию.