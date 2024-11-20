Сегодня в Липецке: автобусы поедут по-новому, липчане начали выбирать работу по адекватности начальства
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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: автобусы поедут по-новому, липчане начали выбирать работу по адекватности начальства
Рассказываем главное про первый рабочий день недели.
Февраль-2025 трудно называть лютым, но зимняя погода хотя бы продолжает держаться. Сегодня днём на улице – 5-7 градусов мороза и без существенных осадков.
Отключение воды
Без удобств сегодня проведут целый день жители Ссёлок. С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 300 лет Флота России, вл.2 и Ракитной, 2.
Потерпеть придётся и жителям частного сектора на улицах 300 лет Флота России, Адмирала Апраксина, Барковского, Братьев Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Заповедной, Знаменского, Кирова, Краеведческой, Кольцова, Комарова, Ленина, Мартынова, М. Мазурука, Рактиной, Сибирской, Хрустальной, Цветаевой, в переулках Благодатном, Лазурном.
Отключение света
С09:00 до 17:00 останутся без электроэнергии улицы А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева; Баумана; Белорусская; Васильковая, Земляничная; З. Космодемьянской, д. 1а; Литейная; Надежды; Пожарского, 8; Третьякова, 1; переулки Космический, 3, 4, 4а, 5, 5а; Свободный.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Новая автобусная остановка
С сегодняшнего дня автобусы и маршрутки №№ № 27, 306, 330, 346, 352 будут проезжать на одну остановку больше.
Автобусы будут заезжать на новый участок дороги на улице Белана с кольцевой развязки у 7-й поликлиники и по полукольцу выезжать обратно. Там, на новом участке дороги, появится новая остановка. Расписания движения не изменится. Ознакомиться с ним можно на сайте www.lt-systems.ru.
Отличное начало недели для детей
Если сегодня вам не нужно на работу, то вы можете развлечься утром и заодно порадовать ребёнка, если и он свободен в первой половине дня. В 10:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» покажут кукольный спектакль «Принцесса на горошине» (6+).
Фото vk.com/art_modnoe_mesto
Это одна из самых удачных и любимых липчанами постановок Театра Маленьких Марионеток. Юным зрителям особенно нравится возможность присоединиться к главным героям и самим стать участниками увлекательных приключений. Яркие эмоции и хорошее настроение обеспечены!
Развивай в себе лучшее
Есть смысл заглянуть в «Модное место» и вечером. Сегодня там продолжат акцию «Понедельник мастеровой». И в 17:00 проведут мастер-класс по плетению корзин.
Фото vk.com/art_modnoe_mesto
Лауреат всероссийский и международных конкурсов народного декоративно-прикладного искусства Галина Толкачёва расскажет об истории древнего ремесла и поделится секретами. Обещают, что каждый участник семинара уйдёт домой с небольшой корзинкой, изготовленной своими руками. Времена сейчас непростые, новые навык лишним не будет – и по плетению корзинок, и лаптей (в порядке импортозамещения).
Подари книгу
А ещё сегодня открывается Международная неделя книгодарения. Если у вас на полке пылится уже прочитанная и ставшая ненужной литература, то ей можно дать вторую жизнь с 10 по 16 февраля.
Зачем мы ходим на работу
Но не только это влияет на предпочтения сотрудников. 40% заявили, что для них важна и адекватность руководства. На третьем месте – стабильность компании, которую ищут 34% соискателей.
Перспективы карьерного роста важны для 27% соискателей, для 25% — комфортная психологическая обстановка. 22% обращают внимание на расположение места работы, 16% — на возможность личностного роста. Для 8% важно наличие компенсационного пакета.
При этом некоторые липчане в своих предпочтениях отодвинули материальную заинтересованность на второй план. Те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей, больше ориентированы на вменяемость начальства, комфорт на рабочем месте и возможность работать без ущерба для личной жизни.
Дорогие липчане! Психологи утверждают, что начало рабочей недели – это всегда стресс. Справиться с хандрой и переключить внимание на работе новости на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без новостей никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
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