Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчане опять жалуются на очереди к вокзалу
Общество
Сегодня в Липецке: автобусы поедут по-новому, липчане начали выбирать работу по адекватности начальства
Общество
Избили, вывезли в другой район и сняли со счета 326 000: задержаны четверо грабителей
Происшествия
Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе
Спорт
Cо строящегося дома украли силовой кабель на 109 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области до -9
Погода в Липецке
Девушку и юношу сбили в Липецке
Происшествия
Липчане получат в феврале квитанции с корректировкой платы за воду
Общество
40-летний мужчина погиб на пожаре в селе Казино
Происшествия
В Ссёлках отключат холодную воду
Общество
Читать все
Липчане опять жалуются на очереди к вокзалу
Общество
Избили, вывезли в другой район и сняли со счета 326 000: задержаны четверо грабителей
Происшествия
Девушку и юношу сбили в Липецке
Происшествия
Липчане получат в феврале квитанции с корректировкой платы за воду
Общество
В Липецкой области до -9
Погода в Липецке
Бывший руководитель елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы оштрафован на три миллиона рублей за взятки
Происшествия
Cо строящегося дома украли силовой кабель на 109 000 рублей
Происшествия
Трое мужчин арестованы по подозрению в десяти эпизодах неправомерного оборота банковских карт
Происшествия
40-летний мужчина погиб на пожаре в селе Казино
Происшествия
За неделю ОРВИ заболели 7155 человек, в том числе 157 — гриппом
Здоровье
Читать все
Общество
5668
сегодня, 07:00
8

Сегодня в Липецке: автобусы поедут по-новому, липчане начали выбирать работу по адекватности начальства

Рассказываем главное про первый рабочий день недели.

Морозец

Февраль-2025 трудно называть лютым, но зимняя погода хотя бы продолжает держаться. Сегодня днём на улице – 5-7 градусов мороза и без существенных осадков.

_DSC208312.jpg

Отключение воды

Без удобств сегодня проведут целый день жители Ссёлок. С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 300 лет Флота России, вл.2 и Ракитной, 2.
Потерпеть придётся и жителям частного сектора на улицах 300 лет Флота России, Адмирала Апраксина, Барковского, Братьев Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Заповедной, Знаменского, Кирова, Краеведческой, Кольцова, Комарова, Ленина, Мартынова, М. Мазурука, Рактиной, Сибирской, Хрустальной, Цветаевой, в переулках Благодатном, Лазурном.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.10_bf1cf331.jpg

Отключение света

С09:00 до 17:00 останутся без электроэнергии улицы А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева; Баумана; Белорусская; Васильковая, Земляничная; З. Космодемьянской, д. 1а; Литейная; Надежды; Пожарского, 8; Третьякова, 1; переулки Космический, 3, 4, 4а, 5, 5а; Свободный.

wd354aodm74ijpghbeq9qsoj79gx4l9r.JPG

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Новая автобусная остановка

С сегодняшнего дня автобусы и маршрутки №№ № 27, 306, 330, 346, 352 будут проезжать на одну остановку больше.

shqphccnxvz1vzrfywk3ic96bbv6hmvc.jpeg

Автобусы будут заезжать на новый участок дороги на улице Белана с кольцевой развязки у 7-й поликлиники и по полукольцу выезжать обратно. Там, на новом участке дороги, появится новая остановка. Расписания движения не изменится. Ознакомиться с ним можно на сайте www.lt-systems.ru.

Отличное начало недели для детей

Если сегодня вам не нужно на работу, то вы можете развлечься утром и заодно порадовать ребёнка, если и он свободен в первой половине дня. В 10:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» покажут кукольный спектакль «Принцесса на горошине» (6+).

U8XqvJ6pdec.jpg

Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Это одна из самых удачных и любимых липчанами постановок Театра Маленьких Марионеток. Юным зрителям особенно нравится возможность присоединиться к главным героям и самим стать участниками увлекательных приключений. Яркие эмоции и хорошее настроение обеспечены!

Развивай в себе лучшее

Есть смысл заглянуть в «Модное место» и вечером. Сегодня там продолжат акцию «Понедельник мастеровой». И в 17:00 проведут мастер-класс по плетению корзин.

dWYPTUgu1r4.jpg

Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Лауреат всероссийский и международных конкурсов народного декоративно-прикладного искусства Галина Толкачёва расскажет об истории древнего ремесла и поделится секретами. Обещают, что каждый участник семинара уйдёт домой с небольшой корзинкой, изготовленной своими руками. Времена сейчас непростые, новые навык лишним не будет – и по плетению корзинок, и лаптей (в порядке импортозамещения).

Подари книгу

А ещё сегодня открывается Международная неделя книгодарения. Если у вас на полке пылится уже прочитанная и ставшая ненужной литература, то ей можно дать вторую жизнь с 10 по 16 февраля.

ouiqt6j3fvp4d0hqfw9mo5chd7t1m8nh.jpg

Акцию проводят Российская государственная детская библиотека и ассоциация «Растим читателя» при поддержке Минкультуры. Присоединиться может каждый. Книжки классических, современных – любых! авторов можно принести в библиотеки, книжные магазины, издательства, учреждения культуры. А после их отправят в библиотеки, которые больше всего нуждаются в обновлении фондов.

Зачем мы ходим на работу

Вряд ли вы будете удивлены, если мы напишем, что главным фактором для выбора работы у липчан является зарплата. Об этом в опросе SuperJob рассказали 63% опрошенных горожан.

Но не только это влияет на предпочтения сотрудников. 40% заявили, что для них важна и адекватность руководства. На третьем месте – стабильность компании, которую ищут 34% соискателей.
Перспективы карьерного роста важны для 27% соискателей, для 25% — комфортная психологическая обстановка. 22% обращают внимание на расположение места работы, 16% — на возможность личностного роста. Для 8% важно наличие компенсационного пакета.

u334qcugauereg15zg6bc42uae4gmizh.jpg

При этом некоторые липчане в своих предпочтениях отодвинули материальную заинтересованность на второй план. Те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей, больше ориентированы на вменяемость начальства, комфорт на рабочем месте и возможность работать без ущерба для личной жизни.

Дорогие липчане! Психологи утверждают, что начало рабочей недели – это всегда стресс. Справиться с хандрой и переключить внимание на работе новости на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без новостей никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
4
0
0
4
3

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бензин
сегодня, 10:36
Опять всё для контингента, цены попëрли.
Ответить
С
сегодня, 09:36
Рынок всё отрегулирует
Ответить
Р
сегодня, 09:15
По плану. все хорошо по тв
Ответить
Электорат
сегодня, 08:08
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Патриот
сегодня, 07:47
Как вам стабильность и вставание с колен?
Ответить
Марианна З.
сегодня, 07:26
Сегодня высокая вероятность головной боли, некоторые будут испытывать дискомфорт в пояснице.
Ответить
АЛЕКСЕЙ МЕНШИКОВ
сегодня, 07:20
Хочется что бы автобус №330 курсировал до полуночи.
Ответить
Алекс
сегодня, 07:19
А Вам Ёлочка нравится????
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить