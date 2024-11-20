Сегодня в Липецке: автобусы поедут по-новому, липчане начали выбирать работу по адекватности начальства

Рассказываем главное про первый рабочий день недели.

Февраль-2025 трудно называть лютым, но зимняя погода хотя бы продолжает держаться. Сегодня днём на улице – 5-7 градусов мороза и без существенных осадков.













Отключение воды

Без удобств сегодня проведут целый день жители Ссёлок. С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 300 лет Флота России, вл.2 и Ракитной, 2.

Потерпеть придётся и жителям частного сектора на улицах 300 лет Флота России, Адмирала Апраксина, Барковского, Братьев Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Заповедной, Знаменского, Кирова, Краеведческой, Кольцова, Комарова, Ленина, Мартынова, М. Мазурука, Рактиной, Сибирской, Хрустальной, Цветаевой, в переулках Благодатном, Лазурном.









С09:00 до 17:00 останутся без электроэнергии улицы А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева; Баумана; Белорусская; Васильковая, Земляничная; З. Космодемьянской, д. 1а; Литейная; Надежды; Пожарского, 8; Третьякова, 1; переулки Космический, 3, 4, 4а, 5, 5а; Свободный.











С сегодняшнего дня автобусы и маршрутки №№ № 27, 306, 330, 346, 352 будут проезжать на одну остановку больше.









Если сегодня вам не нужно на работу, то вы можете развлечься утром и заодно порадовать ребёнка, если и он свободен в первой половине дня. В 10:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» покажут кукольный спектакль «Принцесса на горошине» (6+).













Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Есть смысл заглянуть в «Модное место» и вечером. Сегодня там продолжат акцию «Понедельник мастеровой». И в 17:00 проведут мастер-класс по плетению корзин.









Фото vk.com/art_modnoe_mesto

А ещё сегодня открывается Международная неделя книгодарения. Если у вас на полке пылится уже прочитанная и ставшая ненужной литература, то ей можно дать вторую жизнь с 10 по 16 февраля.















Зачем мы ходим на работу





Перспективы карьерного роста важны для 27% соискателей, для 25% — комфортная психологическая обстановка. 22% обращают внимание на расположение места работы, 16% — на возможность личностного роста. Для 8% важно наличие компенсационного пакета.







