Анализируем итоги 2020, прогнозируем 2021 год

Липецкие эксперты рассказали, что будет с ценами на жильё и ждать ли повышения ставок по ипотеке.

2020 год, прошедший под знаком пандемии коронавируса, многим запомнится глобальным экономическим кризисом. Как изменились за это время рынки недвижимости и ипотечного кредитования, как менялись цены на жильё, и чего ждать от 2021 года, рассказали директор липецкого, воронежского, стерлитамакского филиалов компании “Этажи” Данис Латыпов, исполнительный директор липецкого филиала компании "Этажи" Александр Чичканов и начальник отдела по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Липецкого отделения ПАО Сбербанка Никита Шендриков.

- В периоды кризиса люди, имеющие на счетах накопления, как правило, стремятся их поскорее куда-то вложить. Рынки недвижимости и ипотеки ощутили в 2020 году наплыв клиентов?

Никита Шендриков: По нашим данным жители Липецкой области в 2020 году чаще обращались в Сбербанк для оформления ипотечного кредита. Рассмотрим в динамике: в 2019 году жителям региона было выдано 4189 кредитов, а в 2020-м – 6185. Общая сумма оформленных кредитов на покупку жилья выросла за год с 5,8 миллиарда рублей до 10,1 миллиарда рублей. Обычно в январе-марте и июне-июле наблюдается небольшой спад клиентов, а в сентябре-декабре - самый высокий спрос. Но прошлый год был аномальным – мы ставили рекорды по выдаче каждый месяц.

Данис Латыпов: Повышенный спрос на недвижимость мы наблюдали в марте 2020 года, когда за границей уже были введены жесткие ограничения, и люди, понимая, что скоро подобное будет и в России, начали скупать недвижимость. А в апреле, когда в нашей стране объявили карантин, спрос на недвижимость почти полностью упал. В этой ситуации Центробанк стал снижать ключевую ставку, и ипотечные кредиты значительно подешевели. В конце апреля правительство объявило о запуске льготной ипотеки со ставкой 6.5% на новостройки. И спрос на недвижимость снова пошёл вверх.

- Как низкие ставки по ипотеке повлияли на цены на недвижимость?

Александр Чичканов: Ипотечная программа с господдержкой под 6.5% годовых стала главным стимулом роста стоимости новостроек. Застройщики ощутили повышенный спрос и начали поднимать цены. Получилась обратная ситуация: запуская льготную ипотечную программу с господдержкой, правительство преследовало цель поддержки строительной отрасли, но застройщики решили воспользоваться ситуацией и повысить свою маржинальность. В то же время повысился спрос не только на новостройки, но и на вторичное жильё, что привело к росту цен, а также дефициту предложения на рынке вторичного жилья. Если год назад на основных агрегаторах было размещено порядка 3500 объектов вторичного рынка недвижимости, то теперь примерно 1800. Здесь стоит отметить, что повысился спрос и на риелторские услуги. Это обусловлено тем, что покупателям становилось всё сложнее находить что-то подходящее на рынке, и им требовалась помощь специалистов.

Никита Шендриков: Государственная поддержка, конечно, сильно повлияла на спрос на недвижимость. Рынок еще не видел столь низких ставок на срок более 20 лет. Объемы выдачи ипотеки в Липецком отделении Сбербанка выросли на 60%, а средний чек - на 40%, поскольку увеличилась и стоимость недвижимости.

Так же, в 2020 году стали популярны программы «Свой дом под ключ» и «Строительство жилого дома», которые позволяют построить свой дом с минимальным пакетом документов и под низкую ставку, количество таких кредитов выросло почти втрое.

- Какие новые тренды появились на рынках ипотечного кредитования и недвижимости?

Данис Латыпов: Один из трендов – это перевод процессов купли-продажи недвижимости в онлайн. В апреле-мае прошлого года мы предложили покупателям такой сервис, как онлайн-показ. Это осмотр объекта недвижимости без его посещения. Риелтор, находясь на объекте, показывает клиенту помещение при помощи камеры мобильного телефона, в то время, как клиент находится дома. Кроме того, мы стали подписывать договоры онлайн, с помощью СМС-подтверждения. Такая практика оказалась успешной и после послабления ограничений. Порядка 25% клиентов АН «Этажи» по-прежнему подписывают договоры онлайн. Ещё один тренд – это высокий спрос на загородную недвижимость. Люди поработали дистанционно и поняли, насколько негативно на эмоциональном состоянии сказываются 4 стены в квартире. Кроме того, в 2020 году была запущена программа «Сельская ипотека», рассчитанная на покупку домов и квартир за городом. В связи с этим спрос на загородную недвижимость сильно вырос.

Никита Шендриков: Я бы тоже отметил среди трендов перевод в онлайн процессов поиска жилья и оформления ипотеки. Вот пример: в начале 2020 года на портал Сбербанка ДомКлик* для поиска недвижимости заходило более 25 000 клиентов Липецка и области в месяц, а к концу 2020-го трафик составил уже более 65 000 клиентов. То есть, за год рост составил почти втрое.

На портале ДомКлик можно не только подобрать объект, но и провести весь цикл сделки: подать заявку на ипотеку, направить документы в Банк и провести регистрацию сделки с помощью сервиса «Электронная регистрация» без посещения МФЦ – быстро, безопасно и всего за 1 визит в Банк.

Что ждёт рынок недвижимости в 2021 году?

Александр Чичканов: Цены на квартиры, которые есть сейчас, я думаю, не будут опускаться. Это новая реальность, и к ней надо привыкать. Если Центробанк и дальше будет понижать ключевую ставку, ипотечная ставка тоже может корректироваться в меньшую сторону. Но у всего есть предел. Тут может наступить обратный эффект. Если ипотечная программа становится слишком доступной, растёт доля рискового портфеля. В связи с этим бытует мнение о возможном небольшом увеличении ставок по ипотеке, даже если ключевая ставка останется на прежнем уровне. Это объясняется ростом рисков кредитных организаций.

ДОБИВКА

Рынок недвижимости Липецкой области в цифрах

- Если в 2019 году средний чек по ипотечному кредиту в Сбербанке составлял 1 380 000 рублей, то в 2020 году он повысился до 1 630 000 рублей.

- По состоянию на январь 2021 года в динамике к январю 2020 года ипотечные ставки снизились в среднем на 0,3-0,5% в зависимости от направления ипотечного кредитования.

- Интересную динамику ценника на новостройки отмечают аналитики АН «Этажи». В период пандемии стоимость квадратного метра на одно-, двухкомнатные квартиры снизилась в среднем на 15%, и установилась на уровне 48 532 рублей в однокомнатных, 49 916 рублей в двухкомнатных квартирах. Средняя стоимость квадрата площади трехкомнатной квартиры оценивается в 47 727 рублей, четырехкомнатной - 45200 рублей, что говорит о минимальном колебании стоимости квадратного метра трехкомнатных, четырёхкомнатных квартир. Минимальная ставка на новостройку от застройщика- 6.1% (В рамках программы «Господдержка 2020» в ПАО Сбербанк).

- За год стоимость квартир на вторичном рынке, по данным АН «Этажи», выросла в среднем на 10-15%. Больше всего в цене прибавили трехкомнатные квартиры (+7 634 руб./кв.м или 19%), на втором месте однокомнатные (+5 521 руб./кв.м или 12%), на третьем – двухкомнтаные (+4 521 руб./кв.м или 10%).

- На рынке загородной недвижимости, отмечают в АН «Этажи», также наблюдается неравномерная динамика. За год таунхаусы и дачи подорожали в среднем на 18%, а земельные участки упали в цене на 42%, ценник на дома потерял за год 6%. Цены установились на уровне: 17 153 рубля за кв.м – дачи, 30 517 рублей за сотку - земельные участки, 31 507 рублей за кв.м – дома, 39 56 рублей за кв.м – таунхаусы.

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