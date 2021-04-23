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59 минут назад
Путин объявил выходными дни с 1 по 11 мая
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Дни с 1 по 10 мая будут объявлены выходными.
Президент России Владимир Путин 23 апреля поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными из-за пандемии коронавируса, - пишут "Известия".
Дни с 1 по 10 мая будут объявлены выходными. Как отметил глава государства, указ о продлении праздников он подпишет чуть позже.
С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.
По ее словам, из-за разорванных майских праздников россияне будут чаще ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и уезжая за его пределы, что несет в себе определенные риски. Глава Роспотребнадзора добавила, что решение сделать праздники непрерывными сделает эпидемиологический прогноз более стабильным.
"Если вы считаете, что это всё-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", — заявил глава государства в ходе совещания.
"Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19", — сказал он.
Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.
Изначально россияне должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня труда, с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.
Дни с 1 по 10 мая будут объявлены выходными. Как отметил глава государства, указ о продлении праздников он подпишет чуть позже.
С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.
По ее словам, из-за разорванных майских праздников россияне будут чаще ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и уезжая за его пределы, что несет в себе определенные риски. Глава Роспотребнадзора добавила, что решение сделать праздники непрерывными сделает эпидемиологический прогноз более стабильным.
"Если вы считаете, что это всё-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", — заявил глава государства в ходе совещания.
"Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19", — сказал он.
Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.
Изначально россияне должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня труда, с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.
1 258
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