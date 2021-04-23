Карантин по бешенству ввели в двух районах Липецкой области

Распространение заболевания животных угрожает Воловчинскому и Баловневскому сельсоветам.

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал постановления об установлении ограничительных мероприятий по бешенству животных в двух районах региона. Карантин введен на 179 дней.



Эпизоотическими очагами стали территории личных подворий. Это частые хозяйства в поселке Кшень Воловчинского сельсовета Воловского района и в деревне Реневка Баловневского сельсовета Данковского района. На территории этих сельсоветов ввели карантин. На его период там запрещено лечить больных восприимчивых животных, помещать чужие подворья, ввозить и вывозить животных за пределы сельсоветов в течение 179 дней, перегруппировывать животных, снимать с их трупов шкуры, охотится на них.



Кроме того, запрещено проведение ярмарок с продажей животных, вывоз животных и отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.



Контроль за ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.