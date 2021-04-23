Общество

сегодня, 13:54

Карантин по бешенству ввели в двух районах Липецкой области

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#карантин #бешенство
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Карантин по бешенству ввели в двух районах Липецкой области

Распространение заболевания животных угрожает Воловчинскому и Баловневскому сельсоветам.

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал постановления об установлении ограничительных мероприятий по бешенству животных в двух районах региона. Карантин введен на 179 дней.

Эпизоотическими очагами стали территории личных подворий. Это частые хозяйства в поселке Кшень Воловчинского сельсовета Воловского района и в деревне Реневка Баловневского сельсовета Данковского района. На территории этих сельсоветов ввели карантин. На его период там запрещено лечить больных восприимчивых животных, помещать чужие подворья, ввозить и вывозить животных за пределы сельсоветов в течение 179 дней, перегруппировывать животных, снимать с их трупов шкуры, охотится на них.

Кроме того, запрещено проведение ярмарок с продажей животных, вывоз животных и отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Контроль за ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.
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#карантин #бешенство
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Комментарии (3)

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Алькаш

26 минут назад
Бойтесь людей бешеных!Зверушки это терпимо.
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Animal planet.

42 минуты назад
Никто никого не кусает. 2 дня назад на остановке снимал клещей с собаки с биркой. Даже намека на агрессию не было. Так что не ври.
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Ну

сегодня, 14:24
чем больше собачек стерилизуем, тем больше их будет бегать по городу кусая всех подряд, тем лучше заработает зоошиза. А бешенство им только поможет заработать...
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