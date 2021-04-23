34 минуты назад
В Кремле рассказали о возможной встрече президентов России и Украины
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе.
"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - подчеркнул глава российского государства во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Так Владимир Путин прокомментировал адресованное ему предложение Зеленского провести встречу в Донбассе.
По его словам, Украина в последнее время предприняла множество шагов, разрушающих отношения с Москвой, но если Зеленский хочет начать восстановление отношений, Россия будет это приветствовать.
Путин заявил, что речь идет в том числе о ряде проблем в двусторонних отношениях, "отношении к Русской православной церкви, по сути попытке ее разрушения". "Это касается отношения к русскому языку, к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть", - отметил российский лидер.
Ранее президент Украины в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.
"Вчера и сегодня на заседаниях советников "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) и подгруппы по безопасности в ТКГ (Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ) обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня... При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - заявил Зеленский в видеообращении 20 апреля.
Обращаясь к России, президент Украины также отметил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и на будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность. "Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы это мы. Вы это вы. Но это не обязательно проблема, это возможность", - сказал он, добавив, что это можно использовать, чтобы "остановить убийственную математику будущих военных потерь".
По словам Зеленского, Украина имеет поддержку западных государств и НАТО, они готовы оказать стране финансовую помощь, а также ввести в отношении России более жесткие санкции.
При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин и Зеленский в ходе предстоящей встречи предположительно будут обсуждать двусторонние отношения, однако тема Крыма подниматься не будет, - пишут "Ведомости".
"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует, поэтому тут нечего обсуждать", — заявил представитель Кремля.