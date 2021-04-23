Общество

сегодня, 09:15

После гибели главного инженера на цемзаводе выявлены нарушения условий труда

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#гибель на производстве #техника безопасности
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После гибели главного инженера на цемзаводе выявлены нарушения условий труда

На липецком цемзаводе прошла внеплановая проверка, причиной которой стала гибель на предприятии главного инженера

Трагедия произошла еще 17 февраля. Главный инженер погиб при падении с семиметровой высоты.

Госинспекция труда уже провела свое расследование.

- Пострадавший упал с мельницы, куда поднимался для организации работ по перезакрытию и уплотнению загрузочного люка.  В ходе расследования установлены причины несчастного случая.  В опасную зону допустили работника, не прошедшего обучение безопасным методам и приемам работы на высоте, без средств индивидуальной защиты от падения с высоты и без оформленного наряда-допуска на работы повышенной опасности. Не были выработаны мероприятия по выявлению опасностей, оценке и снижению уровней профессиональных рисков с наличием опасного производственного фактора «высота» для соответствующей категории работников. Не приняты меры по восстановлению искусственного освещения до проектного уровня в районе сырьевой мельницы. Установлены должностные лица, ответственные за выявленные нарушения. Материалы расследования направлены в прокуратуру для рассмотрения, инициирована внеплановая проверка предприятия и административные производства, - сообщили в Госинспекции труда.

После проверки юридическое и должностные лица цемзавода привлечены к административной ответственности.

Свою оценку произошедшему также даст прокуратура Липецкой области.

- «Для «Липецкцемента» это чрезвычайный случай, потому что жизнь и здоровье персонала – это зона нашего особого внимания, - сообщил GOROD48 генеральный директор АО «Липецкцемент» Эльвин Алиш оглы Мамедов. - Руководство завода и холдинга было готово привлечь лучших специалистов, чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь сотруднику. Ответственные руководители предприятия находились в постоянном контакте с врачами, отслеживая состояние его здоровья. Семья пострадавшего получила от холдинга помощь и поддержку. На «Липецкцементе» объявлен год безопасной работы на высоте. В этом году все сотрудники пройдут дополнительное обучение, мы проведем специальную оценку условий труда.

Фото: krsk.sibnovosti.ru

4 2255
#гибель на производстве #техника безопасности
3

Комментарии (4)

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Цмл

26 минут назад
Как же остальные там работают?
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Mikl

38 минут назад
Оптимизация рабочего процесса чаще всего касается рабочих мест и инженерно технических работников и увеличения отделов продаж на предприятии и такое заканчивается тем, чем и закончилось гибелью главного инженера с мельницы куда он и не должен был лезть. Здесь надо собственника предприятия сажать в тюрьму за гибель работника который по должностной инструкции подчиняется только высшему руководству предприятия кем и является собственник цемзавода.
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Викторм

56 минут назад
Так везде главный инженер и ответственен за это...
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А. В.

сегодня, 09:49
Везде так, не хочется лезть - пиши заявление по собственному.
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