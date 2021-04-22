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32 минуты назад

Бывший сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин получил 7 лет колонии за взятку

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#взятка #мошенничество #ФСБ #коррупция

Бывший начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ Кирилл Черкалин обвиняется в мошенничестве и получении $850 тыс. взятки.

Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина за коррупцию и мошенничество.

"Путём частичного сложения окончательно назначить Черкалину наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — передает РИА Новости со ссылкой на приговор судьи Вадима Корчагина.

Суд также лишил Черкалина звания подполковника запаса и запретил ему занимать должности в правоохранительных органах 3 года после освобождения.

Также с бывшего сотрудника ФСБ взыскали 637 миллионов рублей в качестве компенсации потерпевшим.

Ранее сообщалось, что Черкалин попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Для этого Черкалин полностью признал вину и заключил сделку со следствием, чем гарантировал себе более мягкое наказание.

Экс-сотрудник ФСБ был задержан и отправлен под арест в апреле 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.

Ранее в ходе прений прокурор Милана Дигаева попросила суд приговорить бывшего блюстителя порядка к 11 годам строгого режима со штрафом в 34,3 миллиона рублей.

Еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на шесть миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены не незаконные доходы.
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#взятка #мошенничество #ФСБ #коррупция

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