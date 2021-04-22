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13 минут назад

Чехия может выслать из Праги 60 сотрудников российского посольства

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#Чехия #посольство #нон грата

Чехия может выслать из Праги «примерно 60» сотрудников посольства РФ, если Россия до 13:00 22 апреля не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства.

Власти Чехии могут выслать из страны 60 сотрудников дипломатического корпуса России, если до 13.00 по московскому времени 22 апреля российские власти не примут решения по возвращению чешских дипломатов, - заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек в интервью газете "Лидове новины".

"Речь шла бы примерно о шестидесяти людях [сотрудниках посольства РФ]. Целью является то, чтобы это [количество сотрудников посольства РФ] соответствовало состоянию [штата сотрудников], какое сейчас [наблюдается] в нашем посольстве в Москве", - сказал министр.

Чехия надеется добиться того, чтобы в Москве и Праге оставалось одинаковое количество дипломатов. Вместе с тем республика ведет переговоры с Нидерландами и Великобританией на тему взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, - отметил Кулганек.

Ранее Прага обвинила Москву в причастности к взрывам. В Кремле обвинения категорически отвергли.

В связи с этим чешские власти объявили о решении выслать 18 сотрудников российского посольства, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата, - передает ТАСС.
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#Чехия #посольство #нон грата

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