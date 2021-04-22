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Чехия может выслать из Праги 60 сотрудников российского посольства
Чехия может выслать из Праги «примерно 60» сотрудников посольства РФ, если Россия до 13:00 22 апреля не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства.
"Речь шла бы примерно о шестидесяти людях [сотрудниках посольства РФ]. Целью является то, чтобы это [количество сотрудников посольства РФ] соответствовало состоянию [штата сотрудников], какое сейчас [наблюдается] в нашем посольстве в Москве", - сказал министр.
Чехия надеется добиться того, чтобы в Москве и Праге оставалось одинаковое количество дипломатов. Вместе с тем республика ведет переговоры с Нидерландами и Великобританией на тему взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, - отметил Кулганек.
Ранее Прага обвинила Москву в причастности к взрывам. В Кремле обвинения категорически отвергли.
В связи с этим чешские власти объявили о решении выслать 18 сотрудников российского посольства, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата, - передает ТАСС.