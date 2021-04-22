Бюджетникам Липецка повысят должностные оклады на 3,6%

в согласии с прогнозным уровнем инфляции на 2021 год.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической и промышленной политике развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета председатель департамента экономического развития мэрии Юлия Полоскина сообщила об увеличении на 3,6% должностных окладов отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии прогнозным уровнем инфляции на эту величину за счет средств областного бюджета.



Это изменение вступает в силу с 1 апреля. Повышение окладов бюджетников коснется работников учреждений образования, культуры, здравоохранения, соцобслуживания и даже сотрудников МБУ «Ритуальные услуги Липецка», в штатном расписании которого появились должности «специалист в области похоронного дела» и «заведующий кладбищем».



