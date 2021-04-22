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Бюджетникам Липецка повысят должностные оклады на 3,6%

8 772
#доходы
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Бюджетникам Липецка повысят должностные оклады на 3,6%

в согласии с прогнозным уровнем инфляции на 2021 год.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической и промышленной политике развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета председатель департамента экономического развития мэрии Юлия Полоскина сообщила об увеличении на 3,6% должностных окладов отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии прогнозным уровнем инфляции на эту величину за счет средств областного бюджета.

Это изменение вступает в силу с 1 апреля. Повышение окладов бюджетников коснется работников учреждений образования, культуры, здравоохранения, соцобслуживания и даже сотрудников МБУ «Ритуальные услуги Липецка», в штатном расписании которого появились должности «специалист в области похоронного дела» и «заведующий кладбищем».

8 772
#доходы
1

Комментарии (8)

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Иштван Мекиштвоо

18 минут назад
Ну наконец то,спасибо, ну теперь сведем концы с концами. А все говорят нет правды, а она есть, есть, ррраааааа Брависимо
ответить

мертвому припарка

34 минуты назад
На одну конфетку больше куплю , по Акции с истекающим сроком хранения .
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Не смешите

38 минут назад
Ничего не прибавится. Тут же уберут что - то другое.
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Предприниматель

49 минут назад
Слава богу, налоги платить не буду, Бюджетники сами себя прокормят!.
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Гость.

50 минут назад
Лудшеб детям сделали бесплатный проезд. Так как многие просто не почуют и не увидят этого прибавления.А дети ездит по секциям и школам за денги родителей.
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Некто

54 минуты назад
То есть остальные работники бюджетной сферы, работающие не в Липецке, кушать не хотят?
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Работяги мэрии Липецка

54 минуты назад
а когда же нам хоть немножко подкинут?
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Библиотекарь

54 минуты назад
пойду куплю себе 121гр. колбасы на прибавку
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