19 минут назад
В Липецкой области дожди начнут стихать и потеплеет до +17
В ближайшие трое суток влияние южного циклона на погоду в Липецкой области начнет ослабевать. Осадки ожидаются небольшими и кратковременными. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +14 до +16 градусов.
День 22 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза.
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19.04.2021 17:00Погода в Липецке
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