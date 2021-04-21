Погода в Липецке

19 минут назад

В Липецкой области дожди начнут стихать и потеплеет до +17

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#потепление
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В Липецкой области дожди начнут стихать и потеплеет до +17

В ближайшие трое суток влияние южного циклона на погоду в Липецкой области начнет ослабевать. Осадки ожидаются небольшими и кратковременными. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что в пределах нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днем будет от +12 до +17 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +14 до +16 градусов. 

День 22 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза.  
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#потепление
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Комментарии (1)

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Futuristic

15 минут назад
Погода больше похожа на вторую половину осени нежели на вторую половину весны.
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