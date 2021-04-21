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Прибывшие из-за границы россияне будут сдавать тест на COVID-19 дважды
Нововведение коснется всех прибывших в Россию после 1 мая
Роспотребнадзор обязал всех граждан, которые прилетят в Россию после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
До 1 мая это требование касается Турции и Танзании, а после — всех стран.Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача и главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В законную силу документ вступил 21 апреля, сообщает РИА Новости.
Исследование на коронавирус будет проводиться методом ПЦР, его надо сделать в срок до пяти дней с момента пересечения границы РФ. Оба результата нужно загрузить на единый портал госуслуг, заполнив соответствующую форму. Временной интервал между тестами должен составлять не менее суток.
До 1 мая это требование касается Турции и Танзании, а после — всех стран.Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача и главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В законную силу документ вступил 21 апреля, сообщает РИА Новости.
Исследование на коронавирус будет проводиться методом ПЦР, его надо сделать в срок до пяти дней с момента пересечения границы РФ. Оба результата нужно загрузить на единый портал госуслуг, заполнив соответствующую форму. Временной интервал между тестами должен составлять не менее суток.