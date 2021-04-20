Общество

41 минуту назад

Главе Данковского района выписали штраф из-за реконструкции моста

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#мост #реконструкция #прокуратура
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Главе Данковского района выписали штраф из-за реконструкции моста

Прокуроры решили, что Валерий Фалеев предоставил преференции фирме, которая чинит мост.

Реконструкцией моста через реку Дон занимается ООО «Уваровская ПМК № 22», она выиграла контракт на сумму 304 500 000 рублей. Эта организация хорошо известна липчанам — ремонтировала Петровский мост.

Глава Данковского района Валерий Фалеев заключил с фирмой дополнительное соглашение, увеличив размера аванса. Что является нарушением Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Бизнесмены попросили больше денег, так как им нужно было закупать дорогостоящие материалы, а из-за ковида поставщики требовали 100% оплату.

Прокурор привлек главу администрации Данковского района к административной ответственности по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 000 рублей, сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства. Валерий Фалеев от комментариев отказался.
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#мост #реконструкция #прокуратура
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Комментарии (1)

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Гость

26 минут назад
Ай, ай Что такое 20 т р для господина Фалеева? Катастрофа. Давайте скинемся и поможем ...
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