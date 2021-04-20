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сегодня, 12:14

Колумбия выразила России протест из-за нарушения воздушных границ

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#Колумбия #протест

Власти Колумбии вручили послу РФ Николаю Тавдумадзе ноту протеста в связи с нарушением российским самолётом воздушного пространства южноамериканской страны.

Министерство иностранных дел Колумбии вручило послу России в Боготе Николаю Тавдумадзе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны самолётом РФ Ил-96, - заявила глава МИД Клаудиа Блум.

"Министерство иностранных дел от имени национального правительства вручило официальное сообщение российскому послу в Боготе, в котором выразило наш энергичный протест в связи с ситуацией, которую спровоцировал российский самолёт, 19 апреля нарушивший воздушное пространство Колумбии", — написала Блум в "Твиттере".

Она также сообщила о неприятии повторяющихся ситуаций, когда самолеты РФ не выполняли определённые в разрешениях авиационных властей Колумбии условия. По ее словам, российскому послу сообщили о важности незамедлительного ответа правительства и необходимости гарантий, что нарушения воздушного пространства повторяться не будут, - пишет Life.

Ранее сообщалось, что Колумбия подняла истребители на перехват российского Ил-96. Самолёт следовал из Москвы и имел разрешение на пролёт через воздушное пространство страны, но реальные координаты его входа в воздушное пространство этой страны отличались от заявленных, - передает РИА Новости.
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#Колумбия #протест

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