Здоровье

37 минут назад

За неделю ОРВИ заболели около 4,5 тысячи жителей Липецкой области

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#ОРВИ
За неделю ОРВИ заболели около 4,5 тысячи жителей Липецкой области

Заболеваемость продолжает снижаться.

В Липецкой области за неделю с 12 по 18 апреля было зарегистрировано 4495 случаев ОРВИ. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость ниже расчетного эпидемического порога на 19,5% и ниже уровня прошлой недели на 6,2%.

Дети составили 22% заболевших. Показатели ниже пороговых уровней во всех возрастных группах.

В Липецке зарегистрировано 2811 случаев ОРВИ (62% всех случаев по области), заболеваемость ниже эпидпорога на 21,2% и ниже уровня прошлой недели на 4,9%.

Результаты лабораторных исследований говорят о циркуляции негриппозных респираторных вирусов - они обнаружены в 15,1% исследованных проб, в структуре преобладают риновирусы (36% от всех положительных проб), также были выявлены бокавирусы - 25%, метапневмовирусы (14%) и другие негриппозные вирусы. Вирусов гриппа не обнаружено.

В ходе иммунизации против коронавирусной инфекции вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) первую аппликацию вакцины получили более 102 тысяч человек, из них более 69 тысяч жителей области вакцинированы двукратно.
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#ОРВИ

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