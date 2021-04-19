Общество

51 минуту назад

Источник зловонной жижи в Липецке выявит природоохранная прокуратура

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#прокуратура #ЖКХ
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Источник зловонной жижи в Липецке выявит природоохранная прокуратура
Липецкая природоохранная прокуратура займется проверкой источника зловонной жижи, которая не дает спокойно жить и работать сразу на нескольких улицах Липецка. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Поводом для прокурорского реагирования послужила публикация GOROD48 «Жители улицы Союзной задыхаются от запаха черной жижи». Зловонный поток вытекает на улицу через теплотрассу. Из тепловой камеры дурно пахнущую жидкость откачивал частный ассенизатор, которого нанял владелец одного из зданий на улицы.

Установить источник загрязнения тепловой камеры не удалось. Представители «Квадры» предположили, что виновником могли стать прохудившиеся сети «ЛГЭК». В Липецкой городской энергетической компании в свою очередь заявили», что рядом с этим местом их сети не проходят.
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#прокуратура #ЖКХ
3

Комментарии (1)

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Виктор 2-28-14

29 минут назад
А жижа была тёмной и вонючей. ....Лишь Ковидный не чуял эту хрень. ....Какой - то несуразный змей горючий. ......Нам обосрал такой священный день Припвв:....Ату его-ату......Позор на веки. ....Ату его-ату. ....Какой кошмар. ....Ату его-ату. ...Мы человеки. ...Ату его-ату. ....Где эмиссар
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