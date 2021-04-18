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В Липецкой области дожди и до +17

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#дожди
В Липецкой области дожди и до +17

В ближайшие сутки с приближением к Липецкой области циклона с запада ожидаются дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 9 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем будет от +12 до +17 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные дожди. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем будет от +13 до +15 градусов. 

День 19 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 5 градусов мороза.  
1 635
#дожди

Комментарии (1)

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Николай Прокладкин

5 минут назад
А когда будет сухо?
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