В Липецкой области дожди и до +17

В ближайшие сутки с приближением к Липецкой области циклона с запада ожидаются дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 9 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем будет от +12 до +17 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные дожди. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем будет от +13 до +15 градусов.



День 19 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 5 градусов мороза.

