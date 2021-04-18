сегодня, 17:17
В Липецкой области дожди и до +17
В ближайшие сутки с приближением к Липецкой области циклона с запада ожидаются дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 9 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные дожди. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем будет от +13 до +15 градусов.
День 19 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 5 градусов мороза.
Николай Прокладкин