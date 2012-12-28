$79,02
Объявлен желтый уровень
Происшествия
Мост на улице Октябрьской откроют к концу недели
Общество
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
55-летний житель Тамбовской области продал юной ельчанке поддельный iPhone
Происшествия
В бюджет развития Липецка-2026 заложены 946 миллионов рублей
Общество
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Красный и желтый режимы тревоги действовали до утра
Происшествия
Происшествия
35
9 минут назад
Объявлен желтый уровень
На территории всей Липецкой области введен режим воздушной опасности.
воздушная тревога
БПЛА
0
0
1
0
0
