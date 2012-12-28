На 25 улицах Липецка отключат холодную воду

25 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах города, без холодной воды временно останутся жители 25 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1, 3, 5, 5/2, 5/3, 5в, 6, 7, 7/2, 8, 8а, 10/2 по улице Семашко, №№ 37, 39, 51/2, 51/3 по улице Гагарина, №№ 9а, 9а/1, 11, 13, 13а, 15, 17, 21а, стр. 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27/1, 27/2, 28, 30, 30а по улице Зегеля, №№ 7, 9, 11 по улице Нижней логовой, №№ 1, 1а, 1б на площади Плеханова, №№ 3, 5 по улице Плеханова, №№ 2, 4/2, 4/3 по улице Липовской, №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Краснознаменной, №№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, стр. 1/1, стр. 5/8 по улице Юбилейной, №№ 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, срж. 2а, срж. 4а по улице Ибаррури, №№ 1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15 по улице Бачурина, №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,18 по улице Шаталовой, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 по улице Молодежной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по улице Кондарева, №№ 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13 ,13а, 13б ,15, 15а по улице Жуковского, № 1 по улице Барашева, №№ 8, 9. 41 по улице Коммунальной, №№ 58, 61 по улице Октябрьской, №№ 6, 12, 81, 85 по улице Фрунзе, № 59 по улице Первомайской, №№ 14, 15а на площади Торговой, №№ 7, 19, 21, 21а, 23, 80, 82 по улице Ушинского, №№ 41, 43, 45, 41а, 41а корп. 1 по улице 40 лет Октября, в частном секторе улицы Костенко.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Семашко, 5, улица Юбилейная, 6а, площадь Торговая, 14, улица 40 лет Октября, 41а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.25 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 в Военном городке, № 11 по улице Жуковского, №№ 2, 4 по улице 9 Мая, №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 по улице Прокатной, №№ 13, 15а по улице Суворова, на площади Металлургов.С 12:00 до 17:00 обесточат дома №№ 15, 16а, 17 по улице Бачурина, №№ 5, 6, 9а по улице Жуковского, №№ 14, 16, 17, 18а по улице Коммунистической, № 8 по улице Краснозаводской, улицу Вилли Огнева.