Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
В Тербунскую больницу доставлена женщина с серьезными ожогами
Происшествия
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
Читать все
В областном ожоговом центре спасли руки и ноги 35-летнему пациенту
Здоровье
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
Мост на улице Октябрьской откроют к концу недели
Общество
В Липецкую область наконец придут ночные заморозки
Погода в Липецке
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Липецкстат: в октябре в Липецкой области дорожали яйца, дешевел сахар
Экономика
На 25 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
Лучший сварщик Липецкой области работает на НЛМК
НЛМК Live
Читать все
Общество
297
сегодня, 17:28
1

На 25 улицах Липецка отключат холодную воду

25 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах города, без холодной воды временно останутся жители 25 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1, 3, 5, 5/2, 5/3, 5в, 6, 7, 7/2, 8, 8а, 10/2 по улице Семашко, №№ 37, 39, 51/2, 51/3 по улице Гагарина, №№ 9а, 9а/1, 11, 13, 13а, 15, 17, 21а, стр. 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27/1, 27/2, 28, 30, 30а по улице Зегеля, №№ 7, 9, 11 по улице Нижней логовой, №№ 1, 1а, 1б на площади Плеханова, №№ 3, 5 по улице Плеханова, №№ 2, 4/2, 4/3 по улице Липовской, №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Краснознаменной, №№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, стр. 1/1, стр. 5/8 по улице Юбилейной, №№ 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, срж. 2а, срж. 4а по улице Ибаррури, №№ 1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15 по улице Бачурина, №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,18 по улице Шаталовой, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 по улице Молодежной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по улице Кондарева, №№ 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13 ,13а, 13б ,15, 15а по улице Жуковского, № 1 по улице Барашева, №№ 8, 9. 41 по улице Коммунальной, №№ 58, 61 по улице Октябрьской, №№ 6, 12, 81, 85 по улице Фрунзе, № 59 по улице Первомайской, №№ 14, 15а на площади Торговой, №№ 7, 19, 21, 21а, 23, 80, 82 по улице Ушинского, №№ 41, 43, 45, 41а, 41а корп. 1 по улице 40 лет Октября, в частном секторе улицы Костенко. 

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Семашко, 5, улица Юбилейная, 6а, площадь Торговая, 14, улица 40 лет Октября, 41а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

25 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 в Военном городке, № 11 по улице Жуковского, №№ 2, 4 по улице 9 Мая, №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 по улице Прокатной, №№ 13, 15а по улице Суворова, на площади Металлургов. 

С 12:00 до 17:00 обесточат дома №№ 15, 16а, 17 по улице Бачурина, №№ 5, 6, 9а по улице Жуковского, №№ 14, 16, 17, 18а по улице Коммунистической, № 8 по улице Краснозаводской, улицу Вилли Огнева. 

отключения
0
1
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Примета
5 минут назад
Воду и свет в Липецке не отключили - день зря прошёл.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить