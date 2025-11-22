Все новости
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6
Спорт
Красный и желтый режимы тревоги действовали до утра
Происшествия
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
Лебедянцы бьют тревогу: на центральной улице города пилят вековые липы
Общество
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
В бюджет развития Липецка-2026 заложены 946 миллионов рублей
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
55-летний житель Тамбовской области продал юной ельчанке поддельный iPhone
Происшествия
В Тербунскую больницу доставлена женщина с серьезными ожогами
Происшествия
Два автомобиля горели в минувшее воскресение
Происшествия
Общество
795
сегодня, 14:26
5

«Доброе сало — добрым людям»

Село Доброе в четырнадцатый раз стало столицей сала.

В Добром прошел фестиваль «Доброе сало», собирающий гостей с 2011 года. В этот раз фестиваль проходил под девизом «Доброе сало — добрым людям».

Главный продукт фестиваля его гостям предлагали 17 сельских поселений Добровского района. Чего они только не засолили: на прилавках лежали и копченые, и вареные, и обсыпанные черным и красным перцем, и нежно-белые бруски сала. При таком разнообразии хитом фестиваля все же стало сало, вареное в луковой шелухе, из села Трубетчино.

— Небольшие куски сала перекладываем луковой шелухой в несколько слоев, насколько позволяет глубина посуды. Добавляем соль из расчета на три литра воды – 4 столовых ложки. Из специй добавляем простой перец-горошек. Варим минут 45 и оставляем до полного остывания, как правило, до следующего утра. Затем вынимаем сало из воды и просушиваем. Лично я заворачивала его в бумагу для запекания, а потом со всех сторон посыпала черным перцем, — поделилась рецептом Анастасия Щетинина.

Еще одним популярным угощением, совершенно бесплатным, стала яичница на сале, которую жарили над тлеющим изнутри сухим пнём в огромной сковороде работники Центра культуры и отдыха села Махоново.

photo_2025-11-22_13-54-13 (5).jpg

photo_2025-11-22_13-54-13.jpg

photo_2025-11-22_13-54-13 (11).jpg

Пока взрослые дегустировали сало, дети с удовольствием плясали у сцены и водили хороводы. Впрочем, взрослые, продегустировав сало и бутерброды с различными намазками на его основе, также пускались в танцы и хороводы.

photo_2025-11-22_13-54-13 (9).jpg

Атмосферу настоящей русской ярмарки создавали мастера лозоплетения, вышивки, резьбы по дереву, ткачества и вязания. На фестивале продавали даже холмогорских гусей и индийских уток.

— Впервые на таком фестивале, — рассказал Сергей из Ельца. — Поразило, как органично сочетаются гастрономические традиции и народное творчество. Купил не только сало по-венгерски, но и прекрасное деревянное блюдо, на котором его можно подавать.

В кутерьме народных костюмов традиционно выделялись наряды поросят. «Хрюнделей» в человеческий рост на празднике было много; они присоединялись к всеобщим хороводам и водили свои.
photo_2025-11-22_13-54-13 (4).jpg

photo_2025-11-22_13-54-13 (3).jpg

— Уже в четырнадцатый раз мы проводим этот фестиваль, ставший брендом всей Липецкой области. В этот раз — под девизом «Доброе сало — добрым людям». На фестиваль приехали гости из Тамбовской, Рязанской, Воронежской областей. Мы пригласили и производителей сала из этих регионов, можно отведать и их продукцию. Но только добровцы специально к празднику засолили тонну сала! — рассказал глава Добровского округа Анатолий Попов.

photo_2025-11-22_13-54-13 (10).jpg

Фестиваль «Доброе сало» вновь подтвердил репутацию самого самобытного и теплого события в области, где гастрономия становится поводом для сохранения традиций и душевного общения.
Комментарии (5)

Злой.
5 минут назад
А сала и не видно. А какая же цена. На рынке обалдеть. Дошла почти до 900 рублей.
Ответить
Однако
22 минуты назад
Инициатором первого фестиваля сала, был зам. Королёва Олега Петровича, с фамилией, родственной названию фестиваля - САЛОгубов Сергей Николаевич.
Ответить
После
46 минут назад
сальца рекомендую посетить Добровский клозет на автостанции, будьте бдительны и лучше одеть противогаз и резиновые сапоги
Ответить
Ну
46 минут назад
выше фото с площади перед ДК, а не от рядов с салом - но было очень позитивно, песни вообще шикарные). И в торговых рядах с салом было сильно тесно. что там можно купить толкаясь локтями? Лучше бы сделали один ряд по одной улице, а второй ряд по параллельной. А приезжать надо было к 12 когда все гуляющие уже замерзли и разошлись)
Ответить
макс
47 минут назад
Сало я люблю,сало уважаю!
Ответить
