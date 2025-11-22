Село Доброе в четырнадцатый раз стало столицей сала.

В Добром прошел фестиваль «Доброе сало», собирающий гостей с 2011 года. В этот раз фестиваль проходил под девизом «Доброе сало — добрым людям».Главный продукт фестиваля его гостям предлагали 17 сельских поселений Добровского района. Чего они только не засолили: на прилавках лежали и копченые, и вареные, и обсыпанные черным и красным перцем, и нежно-белые бруски сала. При таком разнообразии хитом фестиваля все же стало сало, вареное в луковой шелухе, из села Трубетчино.— Небольшие куски сала перекладываем луковой шелухой в несколько слоев, насколько позволяет глубина посуды. Добавляем соль из расчета на три литра воды – 4 столовых ложки. Из специй добавляем простой перец-горошек. Варим минут 45 и оставляем до полного остывания, как правило, до следующего утра. Затем вынимаем сало из воды и просушиваем. Лично я заворачивала его в бумагу для запекания, а потом со всех сторон посыпала черным перцем, — поделилась рецептом Анастасия Щетинина.Еще одним популярным угощением, совершенно бесплатным, стала яичница на сале, которую жарили над тлеющим изнутри сухим пнём в огромной сковороде работники Центра культуры и отдыха села Махоново.Пока взрослые дегустировали сало, дети с удовольствием плясали у сцены и водили хороводы. Впрочем, взрослые, продегустировав сало и бутерброды с различными намазками на его основе, также пускались в танцы и хороводы.Атмосферу настоящей русской ярмарки создавали мастера лозоплетения, вышивки, резьбы по дереву, ткачества и вязания. На фестивале продавали даже холмогорских гусей и индийских уток.— Впервые на таком фестивале, — рассказал Сергей из Ельца. — Поразило, как органично сочетаются гастрономические традиции и народное творчество. Купил не только сало по-венгерски, но и прекрасное деревянное блюдо, на котором его можно подавать.В кутерьме народных костюмов традиционно выделялись наряды поросят. «Хрюнделей» в человеческий рост на празднике было много; они присоединялись к всеобщим хороводам и водили свои.— Уже в четырнадцатый раз мы проводим этот фестиваль, ставший брендом всей Липецкой области. В этот раз — под девизом «Доброе сало — добрым людям». На фестиваль приехали гости из Тамбовской, Рязанской, Воронежской областей. Мы пригласили и производителей сала из этих регионов, можно отведать и их продукцию. Но только добровцы специально к празднику засолили тонну сала! — рассказал глава Добровского округа Анатолий Попов.Фестиваль «Доброе сало» вновь подтвердил репутацию самого самобытного и теплого события в области, где гастрономия становится поводом для сохранения традиций и душевного общения.