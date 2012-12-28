Все новости
В Липецке будут судить нетрезвого водителя, изувечившего 17-летнего пассажира
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
В Липецке воют сирены - красный уровень
В Липецке дорожают мандарины
Бывший игрок «Металлурга» с победы начал работу во главе московского «Спартака»
Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Начали новую серию? МХК «Липецк» потерпел уже 7-е поражение подряд
Уходящий циклон с запада забирает из Липецкой области дожди
В Липецкой области желтый уровень воздушной опасности
Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
В Липецке воют сирены - красный уровень
Уходящий циклон с запада забирает из Липецкой области дожди
Липецкие хоккеисты потерпели антиволевое поражение
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Красный и желтый режимы тревоги действовали до утра
В Липецкой области желтый уровень воздушной опасности
438
28 минут назад
1

Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи

Ночью он забрался в прежнее место работы и украл золотое украшение, которой сам же и заказал.

Сотрудники уголовного розыска липецкого отдела полиции раскрыли кражу золотой цепочки стоимостью 275 тысяч рублей из пункта выдачи на улице Виктора Музыки: задержан 24-летний парень, бывший курьер ПВЗ. 

Оказалось, что он тщательно спланировал кражу.  Заказал цепочку, дождался уведомления о ее доставке, и поздно ночью в маске и дождевике забрался в ПВЗ — ключи от него у парня остались со времени работы курьером. 

«Золотое украшение он сдал в ломбард за 127 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — рассказали в областном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Бывшему курьеру избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Комментарии (1)

Семён Семёнович
10 минут назад
План был надёжен как швейцарские часы, но что-то пошло не так...
