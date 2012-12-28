Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Ночью он забрался в прежнее место работы и украл золотое украшение, которой сам же и заказал.
Оказалось, что он тщательно спланировал кражу. Заказал цепочку, дождался уведомления о ее доставке, и поздно ночью в маске и дождевике забрался в ПВЗ — ключи от него у парня остались со времени работы курьером.
«Золотое украшение он сдал в ломбард за 127 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — рассказали в областном управлении МВД.
Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Бывшему курьеру избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
