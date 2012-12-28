Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
В Тербунскую больницу доставлена женщина с серьезными ожогами
Происшествия
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
Читать все
В областном ожоговом центре спасли руки и ноги 35-летнему пациенту
Здоровье
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
Мост на улице Октябрьской откроют к концу недели
Общество
В Липецкую область наконец придут ночные заморозки
Погода в Липецке
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Липецкстат: в октябре в Липецкой области дорожали яйца, дешевел сахар
Экономика
На 25 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
Лучший сварщик Липецкой области работает на НЛМК
НЛМК Live
Читать все
Экономика
104
сегодня, 17:20
2

Липецкстат: в октябре в Липецкой области дорожали яйца, дешевел сахар

Инфляция в октябре в Липецкой области составила 0,63%, а в целом с начала года потребительские цены выросли на 5,09%, сообщает Липецкстат. 

Цены на продовольственные товары в октябре выросли на 1,34%, а по сравнению с декабрем 2024 года на 4,83%. В этой группе заметно подорожала плодоовощная продукция — на 7%, в том числе овощи — на 12%, фрукты и цитрусовые — на 5, картофель — на 3%. Цены на яйца выросли на 7%, на кофе — на 2%. Кроме того подорожали мясо и птица, кондитерские изделия, мясные субпродукты, колбасные изделия, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, сыры, мясные консервы, молоко и молочная продукция, мороженое, мука — на 1%. Снизились цены на сахар — на 6%, крупы и бобовые, безалкогольные напитки — на 0,3-0,4%. Алкогольные напитки и общественное питание подорожали на 1%.

Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,41%, а в целом с начала года — на 3,67%. Повысились цены на медикаменты, ювелирные изделия, свежесрезанные цветы, дорожные велосипеды для взрослых, часы, обувь, легковые автомобили, парфюмерно-косметические товары, чулочно-носочные изделия, телерадиотовары, персональные компьютеры — на 1%. Кроме этого, подорожали строительные материалы, средства связи, металлическая посуда, галантерейные изделия, персональные компьютеры — на 0,4-0,5%.

Услуги и тарифы в октябре подешевели в среднем на 0,17%, однако за десять месяцев их рост составил 7,41%. Так, в октябре в группе услуг снизилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма — на 10%, экскурсионных услуг — на 7%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования — на 5%, услуг банков — на 1%. Одновременно с этим подорожали услуги по ремонту жилищ — на 6%, стоимость проживания в студенческом общежитии — на 5%, оплата дополнительных занятий для детей дошкольного возраста — на 3%, услуги профессионального обучения — на 2%, услуги страхования, посреднические услуги, стоимость ремонта и технического обслуживания транспортных средств, услуги гостиниц, услуги аренды автомобилей, ветеринарные услуги — на 1%.

цены
инфляция
1
0
0
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
65+
5 минут назад
На кого работает липецк стат ? Пусть * по магазинам и посмотрят цены . Во сколько раз подорожала рыба ! Молочные продукты , осталось плюнуть в рожу этим клоунам !
Ответить
Игорь
26 минут назад
С трудом верится в эти проценты.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить