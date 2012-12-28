Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Липецкстат: в октябре в Липецкой области дорожали яйца, дешевел сахар
Инфляция в октябре в Липецкой области составила 0,63%, а в целом с начала года потребительские цены выросли на 5,09%, сообщает Липецкстат.
Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,41%, а в целом с начала года — на 3,67%. Повысились цены на медикаменты, ювелирные изделия, свежесрезанные цветы, дорожные велосипеды для взрослых, часы, обувь, легковые автомобили, парфюмерно-косметические товары, чулочно-носочные изделия, телерадиотовары, персональные компьютеры — на 1%. Кроме этого, подорожали строительные материалы, средства связи, металлическая посуда, галантерейные изделия, персональные компьютеры — на 0,4-0,5%.
Услуги и тарифы в октябре подешевели в среднем на 0,17%, однако за десять месяцев их рост составил 7,41%. Так, в октябре в группе услуг снизилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма — на 10%, экскурсионных услуг — на 7%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования — на 5%, услуг банков — на 1%. Одновременно с этим подорожали услуги по ремонту жилищ — на 6%, стоимость проживания в студенческом общежитии — на 5%, оплата дополнительных занятий для детей дошкольного возраста — на 3%, услуги профессионального обучения — на 2%, услуги страхования, посреднические услуги, стоимость ремонта и технического обслуживания транспортных средств, услуги гостиниц, услуги аренды автомобилей, ветеринарные услуги — на 1%.
