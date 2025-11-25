Все новости
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
В Тербунскую больницу доставлена женщина с серьезными ожогами
Происшествия
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
Деревья-убийцы: ведущего инженера УГС во второй раз судят по статье «халатность»
Происшествия
55-летний житель Тамбовской области продал юной ельчанке поддельный iPhone
Происшествия
10-летняя девочка-уникум установила ещё 4 силовых рекорда мира
Спорт
Липецкстат: в октябре в Липецкой области дорожали яйца, дешевел сахар
Экономика
Мост на улице Октябрьской откроют к концу недели
Общество
Объявлен желтый уровень
Происшествия
В Липецкую область наконец придут ночные заморозки
Погода в Липецке
На 25 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: деревья-убийцы, продажа недостроя на Клязьме и ноябрьский урожай гороха
Общество
Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Спорт
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
Общество
139
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать

Жителей города ждут встреча с поэтом, вечер диафильмов и конкурс от липецкого зоопарка.

Туман

На улице существенно похолодает – от +1 до +3 градусов. День пройдёт без существенных осадков, утром и днем туман.

DSC0687512.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 6-й Гвардейской Дивизии, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28;
- ул. 40 лет Октября, 41, 41а, 41а корп. 1, 43, 45;
- ул. Барашева, 1;
- ул. В. Бачурина, 1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15;
- ул. Гагарина, 37, 39, 51/2, 51/3;
- ул. Жуковского, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13 ,13а, 13б ,15, 15а;
- ул. Зегеля, 9а, 9а/1, 11, 13, 13а, 15, 17, 21а, стр. 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27/2, 27/1, 28, 30, 30а;
- ул. Ибаррури, 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а;
- ул. Коммунальная, 8, 9, 41;
- ул. Кондарева, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13 ,15, 17, 19, 21;
- ул. Краснознаменная, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
- ул. К. Шаталовой, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 18;
- ул. Липовская, 2, 4/2, 4/3;
- ул. Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25;
- ул. Нижняя Логовая, 7, 9, 11;
- ул. Октябрьская, 58, 61;
- ул. Первомайская, 59;
- ул. Плеханова, 3, 5;
- ул. Семашко, 1, 3, 5, 5/2, 5/3, 5в, 6, 7, 7/2, 8, 8а, 10/2,
- ул. Ушинского, 7, 19, 21, 21а, 23, 80, 82;
- ул. Фрунзе, 6, 12, 81, 85;
- ул. Юбилейная, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, стр. 1/1, стр. 5/8;
- пл. Плеханова, 1, 1а, 1б;
- пл. Торговая, 14, 15а.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улицы Костенко.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. 9-го Мая, 2, 4;
- ул. Жуковского, 11;
- ул. Прокатная, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21;
- ул. Суворова, 13, 15а.
- пл. Металлургов;
- пр-т. Мира, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.

c072119wof1fa9nmgizh5lwe0xdahq15.JPG

С 12:00 до 17:00 останутся без электричества:

- ул. Вилли Огнева;
- ул. Володи Бачурина, 15, 16а, 17;
- ул. Жуковского, 5, 6, 9а;
- ул. Коммунистическая, 14, 16, 17, 18а;
- ул. Краснозаводская, 8.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать проблемный участок.


Бюджет опять уточнят

Сегодня в 10:00 соберётся 4-я сессия городского Совета депутатов. Главный вопрос – бюджет. Народные избранники внесут очередные поправки в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

lfbdszntnsvg7ldy4l9vx3qv61r8m4yy.jpg

Кроме того, парламентариям представят доклад о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Липецка к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

О результатах своей деятельности отчитается департамент развития территории.

Встреча с поэтом

В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится творческая встреча с липецким поэтом Александром Лошкарёвым (6+).

mwfq7j65xrn47iem0wh18e0319emhnbt.jpg

Александр – лауреат липецкой областной премии им. Е. Замятина и Всероссийской премии им. А. Дементьева. Расскажет о жизни и творчестве, почитает стихи.

Вход на мероприятие свободный.

Диафильмы

В 18:33 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится очередной вечер диафильмов (6+).

imanuay73dbi2r4luk88zuqgj1wfngnz.jpg

Психологи утверждают, что у современного молодого поколения проблемы с воображением. Всё потому, что с пелёнок привыкли видеть детальный контент, спецэффекты и т.д. Диафильмы дают новую альтернативу: под статичные картинки многие действия необходимо додумать, прокрутить в голове, что стимулирует творчество. А читает текст хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер действительно виртуозно.

Вход – донат.

Концерт

В 19:03 в соседнем помещении «Библиотеки» - буквально через стенку – состоится концерт группы «Золотой романс» (12+).

lkIdrXrLNt1I2En3Z6cLRrUSH45eQ5RO9Uqj6TDmiLVYzDYFlnE35drPD5QzYPcuHVcwZbCgDMA4Hjv-59LSGQVb.jpg

Гостей ждут классические и современные русские романсы, хиты советской эстрады и многое другое. Вечер, наполненный теплом, лирикой и эстетическим наслаждением.

Гитара

В 18:00 в Детской музыкальной школе №10 (ул. Мичурина, 30) состоится концерт «Сеньорита Гитара» (6+).

XCqN6wzXQREOP27AMzFuBdJI3J5BYsPjiYiuE4eofVHdkieagG_egYSu0v5GXTsXnrBET_QeS-D7doJoNKR8zs1E.jpg

Фото vk.com/club172816001

Учащиеся отделения гитары порадуют своим мастерством и огненными струнными композициями.

Украсить зоопарк своими руками

Липецкий зверинец объявил конкурс «Снежинка для зоопарка» (6+).

Любой желающий может принести украшения в виде снежинки, изготовленные своими руками, и тем самым помочь в украшении территории, а также получить приз за самую оригинальную работу. Сгодится любой материал: пластик, металл, дерево, бумага, керамика, разные виды ткани и др.

Без имени.jpg

Готовые изделия нужно отдать контролёру при входе в зоопарк в любой день до с 8 до 17 часов. К изделию просят прикрепить бумагу с вашими контактными данными. 23 декабря подведут итоги, а 25 декабря участникам вручат дипломы, а победителям конкурса – сувениры и грамоты.

Богатые не охотно идут в отпуск

55% липчан по итогам года накопят неизрасходованные дни отпуска, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob. При этом у 13% людей в запасе останутся 28 или более дней отдыха, т.е. по продолжительности фактически целый отпуск.

Чем выше зарплата, тем короче отпуск: полностью израсходовавших все дни госотпуска среди россиян с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц меньше всего – 21%, а тех, у кого накопилось 28 и более не отгулянных дней, больше всего – 28%.

vabnzzzw9d4h2epeftaabvkrhhfa6tct.jpg

Только каждая пятая компания – требует от сотрудников отгуливать все положенные дни. 5 лет назад такое условие ставила каждая третья организация.

Командировки

Санкт-Петербург является лидером по привлекательности для командировок: в северную столицу хотят поехать по работе 15% липчан, выяснили в SuperJob.

photo_2025-11-25_08-07-53.jpg

На втором месте — Москва, куда стремятся 12% опрошенных. Третье место поделили Калининград, Владивосток и Сочи - по 4% респондентов. Служебная поездка в Казань привлекает 3% земляков. По 2% голосов набрали Краснодар и Севастополь.

Дорогие липчане! Последние деньки осени ещё подарят нам немало интересных новостей. Жителям Липецкой области следить на ними просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
