Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать

Жителей города ждут встреча с поэтом, вечер диафильмов и конкурс от липецкого зоопарка.

На улице существенно похолодает – от +1 до +3 градусов. День пройдёт без существенных осадков, утром и днем туман.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- пл. Торговая, 14, 15а.









С 09:00 до 17:00 обесточат:





- пр-т. Мира, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.









С 12:00 до 17:00 останутся без электричества:





Сегодня в 10:00 соберётся 4-я сессия городского Совета депутатов. Главный вопрос – бюджет. Народные избранники внесут очередные поправки в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.













В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится творческая встреча с липецким поэтом Александром Лошкарёвым (6+).













В 18:33 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится очередной вечер диафильмов (6+).









В 19:03 в соседнем помещении «Библиотеки» - буквально через стенку – состоится концерт группы «Золотой романс» (12+).









В 18:00 в Детской музыкальной школе №10 (ул. Мичурина, 30) состоится концерт «Сеньорита Гитара» (6+).









Фото vk.com/club172816001

Липецкий зверинец объявил конкурс «Снежинка для зоопарка» (6+).





Любой желающий может принести украшения в виде снежинки, изготовленные своими руками, и тем самым помочь в украшении территории, а также получить приз за самую оригинальную работу. Сгодится любой материал: пластик, металл, дерево, бумага, керамика, разные виды ткани и др.













Чем выше зарплата, тем короче отпуск: полностью израсходовавших все дни госотпуска среди россиян с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц меньше всего – 21%, а тех, у кого накопилось 28 и более не отгулянных дней, больше всего – 28%.









Санкт-Петербург является лидером по привлекательности для командировок: в северную столицу хотят поехать по работе 15% липчан, выяснили в SuperJob.













На втором месте — Москва, куда стремятся 12% опрошенных. Третье место поделили Калининград, Владивосток и Сочи - по 4% респондентов. Служебная поездка в Казань привлекает 3% земляков. По 2% голосов набрали Краснодар и Севастополь.

- ул. 6-й Гвардейской Дивизии, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28;- ул. 40 лет Октября, 41, 41а, 41а корп. 1, 43, 45;- ул. Барашева, 1;- ул. В. Бачурина, 1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15;- ул. Гагарина, 37, 39, 51/2, 51/3;- ул. Жуковского, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13 ,13а, 13б ,15, 15а;- ул. Зегеля, 9а, 9а/1, 11, 13, 13а, 15, 17, 21а, стр. 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27/2, 27/1, 28, 30, 30а;- ул. Ибаррури, 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а;- ул. Коммунальная, 8, 9, 41;- ул. Кондарева, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13 ,15, 17, 19, 21;- ул. Краснознаменная, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;- ул. К. Шаталовой, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 18;- ул. Липовская, 2, 4/2, 4/3;- ул. Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25;- ул. Нижняя Логовая, 7, 9, 11;- ул. Октябрьская, 58, 61;- ул. Первомайская, 59;- ул. Плеханова, 3, 5;- ул. Семашко, 1, 3, 5, 5/2, 5/3, 5в, 6, 7, 7/2, 8, 8а, 10/2,- ул. Ушинского, 7, 19, 21, 21а, 23, 80, 82;- ул. Фрунзе, 6, 12, 81, 85;- ул. Юбилейная, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, стр. 1/1, стр. 5/8;- пл. Плеханова, 1, 1а, 1б;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улицы Костенко.- ул. 9-го Мая, 2, 4;- ул. Жуковского, 11;- ул. Прокатная, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21;- ул. Суворова, 13, 15а.- пл. Металлургов;- ул. Вилли Огнева;- ул. Володи Бачурина, 15, 16а, 17;- ул. Жуковского, 5, 6, 9а;- ул. Коммунистическая, 14, 16, 17, 18а;- ул. Краснозаводская, 8.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать проблемный участок.Кроме того, парламентариям представят доклад о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Липецка к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.О результатах своей деятельности отчитается департамент развития территории.Александр – лауреат липецкой областной премии им. Е. Замятина и Всероссийской премии им. А. Дементьева. Расскажет о жизни и творчестве, почитает стихи.Вход на мероприятие свободный.Психологи утверждают, что у современного молодого поколения проблемы с воображением. Всё потому, что с пелёнок привыкли видеть детальный контент, спецэффекты и т.д. Диафильмы дают новую альтернативу: под статичные картинки многие действия необходимо додумать, прокрутить в голове, что стимулирует творчество. А читает текст хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер действительно виртуозно.Вход – донат.Гостей ждут классические и современные русские романсы, хиты советской эстрады и многое другое. Вечер, наполненный теплом, лирикой и эстетическим наслаждением.Учащиеся отделения гитары порадуют своим мастерством и огненными струнными композициями.Готовые изделия нужно отдать контролёру при входе в зоопарк в любой день до с 8 до 17 часов. К изделию просят прикрепить бумагу с вашими контактными данными. 23 декабря подведут итоги, а 25 декабря участникам вручат дипломы, а победителям конкурса – сувениры и грамоты.55% липчан по итогам года накопят неизрасходованные дни отпуска, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob. При этом у 13% людей в запасе останутся 28 или более дней отдыха, т.е. по продолжительности фактически целый отпуск.Только каждая пятая компания – требует от сотрудников отгуливать все положенные дни. 5 лет назад такое условие ставила каждая третья организация.