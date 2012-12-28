Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Происшествия
543
сегодня, 09:47
1
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.
— В ходе допроса мужчина признался в совершении преступления, однако, он не смог объяснить мотив своих действий. Полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Осквернение мест захоронения»). В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз и исследований, в том числе психолого – психиатрическая, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
1
2
2
0
0
Комментарии (1)