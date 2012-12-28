$79,02
€90,56
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Мост на улице Октябрьской откроют к концу недели
Общество
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
55-летний житель Тамбовской области продал юной ельчанке поддельный iPhone
Происшествия
В бюджет развития Липецка-2026 заложены 946 миллионов рублей
Общество
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Красный и желтый режимы тревоги действовали до утра
Происшествия
Неустановленный мужчина погиб у «Европы» на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$79,02
€90,56
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
В Тербунскую больницу доставлена женщина с серьезными ожогами
Происшествия
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Лебедянцы бьют тревогу: на центральной улице города пилят вековые липы
Общество
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
Читать все
Деревья-убийцы: ведущего инженера УГС во второй раз судят по статье «халатность»
Происшествия
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
В областном ожоговом центре спасли руки и ноги 35-летнему пациенту
Здоровье
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
На Соколе созрел горох
Общество
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
Мост на улице Октябрьской откроют к концу недели
Общество
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
В Липецкую область наконец придут ночные заморозки
Погода в Липецке
Лучший сварщик Липецкой области работает на НЛМК
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
404
49 минут назад
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
На всей территории области введен режим воздушной опасности. Об этом сообщили каналы экстренного оповещения.
воздушная тревога
БПЛА
1
3
3
0
0
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии