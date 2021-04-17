В Липецке пройдёт фестиваль «Музей для друзей»

15 мая в парке «Быханов сад» пройдет III межрегиональный фестиваль «Музей для друзей».

Как сообщают организаторы, тема фестиваля 2021 года – «Культурный слой». В археологии понятие «культурный слой» связывают с материальными следами, передающими информацию об истории человеческой деятельности.



- Участники и посетители фестиваля смогут поразмышлять над ценностью «культурных слоев» прошлого для создания новых актуальных смыслов через творческую интерпретацию прошлого и настоящего, - отмечают организаторы.



На фестивале будут работать различные тематические площадки. Например, на площадке «Народная реставрация» посетителей ждут мастер-классы и консультации по сохранению документов и предметов из личных коллекций от профессиональных реставраторов и народных мастеров.



На ленд-арт площадке «Палимпсест» художники представят свои арт-объекты, перфомансы, созданные с применением принципа палимпсеста (художественный прием современных арт-практик с использованием предметов, бывших в употреблении).



Например, художник, известный под псевдонимом Вадим Бо проведет для посетителей площадки мастер-шоу по художественным и реставрационным работам с изображением на картине. Прямо на глазах зрителей реставратор нанесет на холст изображение, затем состарит его и заново восстановит.



На площадке «Разговор не на сцене» будут идти театральные представления на темы исторической памяти от театрально-музейных объединений и уличных театров.



Так, театральное объединение, маскарадный театр «Окрутники» привезет комические зарисовки как в качестве самостоятельного жанра, так и небольшие адаптированные отрывки из массовых представлений. Артисты восстанавливают и ставят комедии в ярмарочной, балаганной традиции скоморошества, основываясь на историческом и этнографическом материале, а одежда для выступлений также создается на этнографическом материале в зависимости от той или иной эпохи. Персонажи - классические для народной культуры персонажи:дед, бабка, солдат, черт и т.д.



После выступления в амфитеатре «Быханова сада» посетителей ждет маскарадное шествие «Окрутников» и взаимодействие с публикой в парке.



Также в программе фестиваля «Авторские экскурсии» с необычными экскурсиями по исторической части города Липецка, «(Не)книжные истории» - творческие встречи с писателями, поэтами и интересными жителями города.



На площадке «Играли наши бабушки, играли наши дедушки» можно будет поиграть в бирюльки, резиночки, классики и другие активные и настольные игры.

Так, Музей купеческого быта в поселке Епифань Кимовского района Тульской области (филиал Государственного Музея-заповедника «Куликово поле») привезут в Липецк целый список народных игр и забав с Куликова поля, а также мастер-классы.



Посетителей фестиваля ждут шашки (с конца 19-го века по настоящее время, Епифань- Родина русского шашиста Аркадия Оводов «Лиса и гуси» (средневековая игра), средневековую игру «Мельница» и современную игру на основе игр-путешествий, которые появились в конце 19 века «На ярмарку в Епифань». Липчан научат подвижным весенне-летним русским народным играм на свежем воздухе (XVIII-XX вв.): «Кумование», «Венок», «Горелки», «Пчелы», «Водяной».



Посетители фестиваля смогут поучаствовать во флешмобе и дефиле «Мода 1950-90-х».



14 мая 2021 года с 17.00 до 19.00 часов все тематические площадки фестиваля также будут представлены в онлайн-формате.









