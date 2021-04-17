Житель Черкесска ищет в Липецке младшего брата

Связь между родственниками потеряна уже больше года.

В редакцию GOROD48 обратился житель столицы Карачаево-Черкесской Республики Евгений Сашников, который попросил помочь найти своего младшего брата 35-летнего Дмитрия Иващенко. Последний раз брат выходил на связь больше года назад.



Евгений и Дмитрий рождены от разных отцов: их мама выходила замуж дважды, в первом браке у неё появились сын Евгений и дочь, во втором — сын Дмитрий. Дмитрий младше Евгения на 10 лет.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отделе полиции №8 зарегистрировано обращение о имени родственников Дмитрия Иващенко, которые просят оказать содействие в розыске мужчины.



- Организован комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения парня, вся информация будет передана его родственникам, - отметили в пресс-службе.



По словам брата пропавшего, последний раз он выходил с ним на связь больше года назад, сообщил, что потерял документы. Потом связь была потеряна: ни один из телефонов Дмитрия не отвечает.



- С его слов, он работал программистом в какой-то фирме на площади Петра Великого, потом у какого-то частника, занимался 4Д-моделированием, - отметил Евгений Сашников. - Какое-то время Дмитрий жил на улице Терешковой, потом где-то по дороге в сторону Грязей. Заявление в полицию я написал в Черкесске ещё полтора месяца назад, потом его перенаправили в Липецк в отдел полиции №8.



Всех, кто знает о местонахождении Дмитрия Иващенко, просят позвонить по телефону его брата: 8(960)438-56-60.